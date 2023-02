Paellas UMH, una jornada inolvidable para los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández

La Universidad Miguel Hernández de Elche acogió ayer la esperada edición de Paellas UMH, fiesta que llevaba sin celebrarse desde 2019; primero por las restricciones relacionadas con la pandemia y después debido a las condiciones meteorológicas.

Con un sol brillante y con la satisfacción de haber terminado ya los exámenes, la cita comenzaba con las animadas coreografías realizadas por los alumnos de la Facultad de Deportes, que fueron uno de los puntos fuertes del día.

El grupo de pop-punk La La Love You fue el eje principal gracias a su energía, su mensaje de amor y su rebeldía. La banda no dejó a nadie indiferente y su presencia en el festival hizo que la música fuera una parte integral de la experiencia. Además de La La Love You, también hubo actuaciones de Dj’s con una gran proyección como Santy Mataix, Alex Selas, J.Beren, Ortuño & Tiger Fighter, VARU & Miguel Romá.

La gente se lo pasó en grande en las atracciones montadas para la ocasión y cantando en el karaoke, demostrando así sus habilidades musicales y en la que los alumnos supieron dar el «Do de pecho». El ambiente en el campus de la UMH era especial, con los asistentes disfrutando de un día perfecto para la amistad y el compañerismo. Todo ello en torno a la paella, que por supuesto, invitaba la organización del evento, lo que permitió a los estudiantes recargar energías para seguir bailando y cantando.

Paellas UMH se convirtió en la mejor forma de encarar el inicio del segundo semestre del curso, siendo el escenario de una jornada inolvidable de música y gastronomía. Fue un éxito en su regreso y sin lugar a dudas, los universitarios estuvieron a la altura de las circunstancias y fueron la auténtica estrella de la fiesta.

Por su parte, la Universidad Miguel Hernández, la empresa de producción, los cuerpos de seguridad y el Ayuntamiento de Elche han demostrado una gran coordinación para que, además de que el encuentro se desarrollara sin ningún tipo de incidentes, los vecinos y estudiantes pudieran incorporarse con total normalidad el próximo lunes, gracias a la plena operatividad del parking del Edificio Torreblanca.