Las reacciones a la victoria de Blanca Paloma anoche en el Benidorm Fest, y por la que se catapultará a Eurovisión, no se han hecho esperar en Elche. Precisamente anoche cientos de vecinos de El Altet, pedanía ilicitana de donde es natural la artista, siguieron al detalle la gala desde el centro social, donde el Ayuntamiento habilitó una pantalla gigante. Allí muchos llevaban la camiseta que tanto promocionó la propia artista en honor a su abuela Carmen.

"Tenemos una resaca de emociones importantísima, hay una mezcla de sentimientos, estamos felices y orgullosos", resalta Juani Ramos, tía de Blanca Paloma, que vivió con mucha intensidad cada segundo de esta cita musical. "La gente de El Altet es distinta hoy, tienen una sonrisa especial, aquí en el pueblo nos conocemos todos", señalaba esta familiar, que no pudo acudir a Benidorm porque había entradas limitadas.

Si bien, sí que se trasladaron a la capital turística los padres de la artista y más allegados, tal y como confirma esta familiar. "En el momento que dijeron su nombre no sabía qué sentía, mi preocupación era que saliera bien la actuación, sabia que un gallo no le iba a salir pero tenía miedo de que algún problema técnico lastrara el momento, pero no fue así".

Su tía recuerda que Blanca Paloma "es artista dese que nació, para nosotros no es ya tan importante que ganara, si no ver donde ha llegado, es muy complicado, y lo ha logrado".

Tal es la alegría que en la pedanía ya están pensando cómo preparar la plaza de la pedanía para la gala de Eurovisión de mayo en Liverpool, y engrandecer más el momento que anoche se vivió.