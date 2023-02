¿Un febrero decisivo para la Alcaldía de Elche?

La pregunta más repetida en mentideros políticos de Elche desde hace semanas es: ¿quién ganará las municipales? y ¿quién gobernará?. Y se repetirá hasta la saciedad hasta el último domingo de mayo cuando cerca de la medianoche se conozcan los resultados electorales, solo entonces tendremos certezas porque el resto, encuestas de tendencia de voto al margen, no dejarán de ser más que pronósticos, buenos o malos de lo que los ciudadanos piensan en un momento dado pero que nos entretienen y hacen reflexionar hasta las votaciones. Pero buena parte de lo que ocurra este mes puede tener trascendencia porque en febrero se resuelve el crucigrama de las dos listas de la izquierda que gobiernan: PSOE y Compromís, que se han necesitado para gobernar estos últimos ocho años.

Rival

Este fin de semana se sabrá si es Esther Díez o Marian Campello quien encabeza la lista de la formación nacionalista pero más allá de que sea una u otra, la cuestión que interesa saber es qué arrastrará la ganadora. Si una suma de confluencias de las izquierdas (Podemos+Izquierda Unidad+Alternativa Republicana que irían en el número 3), que es la propuesta de Marian Campello y de la cual se ha autoexcluido incluso su rival para formar parte de esa candidatura en el número 2; o una victoria deEsther Díez que colocaría a esta confluencia que encabeza Podemos como contrincante en la búsqueda de votos.

Si el PSOE piensa con la cabeza, es evidente, le interesaría que ganara Campello porque se evitaría que los más de 5.300 votos que arrastraron esas tres fuerzas en las últimas municipales se pierdan al no llegar a ese 5% mínimo necesario de votos para que cuenten a la hora de elegir concejales. Si lo hace con el corazón, preferiría que ganara Díez, una mujer fiel a sus principios con la que han trabajado codo con codo y con la que no se esconden a la hora de reconocer que lo han hecho muy a gusto, aunque esos principios que la portavoz municipal defiende para no ceder el número 3 de su lista a otro que no sea Felip Sànchez pueden poner el punto final a su carrera política. Algo que asume.

Secretario general

Todo esto lo ve el PSOE a una distancia de dos semanas porque el 25 de febrero está previsto que los afiliados elijan a los compañeros que pretenden ir en la lista electoral. Realmente la votación no es más que un sondeo porque, como ya vimos en 2019, los preferidos no suelen encabezar la lista electoral que elabora el secretario general, AlejandroSoler, tras ser oído el candidato a la Alcaldía, Carlos González, aunque su opinión no sea más que eso.

El principal problema que tienen los socialistas es que todos quieren seguir como concejales pero no caben en puestos de salida y su presencia o no arrastra muchos menos votos que González, quien ha demostrado que se las apaña él solo para hacer la campaña porque igual habla de empleo que de turismo, se va alBenidormFest o recibe a unas influencers en Alcaldía. Como ya dije en una ocasión, a veces ejerce de Rey Sol y su sombra ha ocultado a concejales que han pasado de largo o han quedado retratados más de una vez como simples floreros. Al final, él ganará o bien perderá Pedro Sánchez, quien decidió que fuese el candidato, como el resto de alcaldes en grandes ciudades.

Público

Está previsto que el 27 o el 28 de febrero, es decir, un par de días después de que se conozca este resultado interno de los socialistas, que habitualmente se hace público, se sepa quién va a estar y quién no en los puestos de salida porque algo de renovación necesitará el PSOE. Probablemente menos de la que muchos piensen. Quizá entonces, con marzo, nos podamos hacer una composición más aproximada de lo que pueda pasar en las municipales de Elche, pero más por lo que pase este fin de semana con Compromís que por las sorpresas que deparen los socialistas.

¿Hay más partidos? Es evidente. Pero nadie piensa que Ciudadanos, que está desaparecido y despreció a su propio candidato, Eduardo García-Ontiveros, en una guerra intestina tan inútil como la que está librando ahora Compromís pueda alcanzar representación. Ahora bien, ¿dónde irán sus votos?. Mientras Vox, que no se sabe qué, quién, cómo, dónde, cuándo o por qué elegirá candidato, parece que sigue fiando su destino al de Abascal. Como le vaya a este, le irá a ellos.