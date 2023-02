El Hospital General de Elche ya no cuenta desde este lunes con zona covid en su servicio de Urgencias. Casi tres años después de su puesta en marcha a raíz de la pandemia, y en vista del evidente éxito de la vacunación masiva, el centro hospitalario, siguiendo siempre las indicaciones de la Conselleria de Sanidad, modifica así su protocolo de contigencia.

Desde el centro sanitario recuerdan que debido a la situación provocada por la pandemia en sus peores momentos, el hospital habilitó una zona en Urgencias destinada a agrupar y a aislar a estos pacientes.

La situación actual y la disminución, sobre todo, de la gravedad del covid gracias a la vacunación y a la inmunidad adquirida, ha permitido que el riesgo, tanto en la Comunidad Valenciana como del Departamento del Hospital General Universitario de Elche sea bajo, por lo que se ha modificado el protocolo de contingencia y el hospital se encuentra actualmente en fase de “desescalada”, siguiendo las directrices de la Conselleria de Sanidad.

Es en ese contexto donde se sitúa la vuelta a la normalidad y la “no” necesidad de disponer de un área específica de agrupamiento para pacientes covid en Urgencias. "Es decir, la patología se sigue atendiendo como una patología infecto-contagiosa con aislamiento, pero sin la necesidad de agrupar a los pacientes, ya que además no es necesario puesto que el número ha disminuido considerablemente", precisan desde el Hospital General de Elche.

Para hacerse una idea de la situación actual, desde el hospital ilicitano se aportan datos de media de pacientes hospitalizados por covid 19 en el mes de enero de los últimos años. Así por ejemplo, en enero de 2021 la media diaria de pacientes ingresados era de 178. En enero de 2022 fue de 46 y en este enero de 2023 ha sido de seis pacientes ingresados.

En este punto hay que aclarar que esta última cifra, por ejemplo, no significa que cada día entren seis pacientes que finalmente queden ingresados. "Teniendo en cuenta que se trata de una media, es decir, hay días en lo que no hay ninguno y otros en los que hay más, es muy importante explicar que no se trata de pacientes diarios que ingresan nuevos, sino de pacientes que hay en el centro al día, por lo que algunos pueden ser el mismo paciente y contarse durante varios días", apuntan las mismas fuentes.

Desde el centro sanitario insisten en que gracias a las vacunas y a la inmunidad adquirida al haber pasado la enfermedad, la mayoría de los pacientes que ingresan en el hospital no lo hacer “por” covid sino “con” covid. Es decir, ingresan por otras patologías, pero dan positivo en covid y se contabilizan como tal, aunque en realidad es otra patología la que los ha hecho ingresar.

Respecto a cómo afecta la desescalada a los espacios y a la plantilla de Urgencias, señalan desde el Hospital General de Elche que no afecta "ya que el espacio habilitado ya existía antes de la pandemia y la plantilla se mantiene".

Mientras, desde el Hospital del Vinalopó se informa que hace tiempo que el desdoblamiento que se hizo en Urgencias se quitó, "aunque se mantienen protocolos y circuitos para atender a pacientes que vengan con patología infecciosa con zonas de aislamiento".