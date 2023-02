El Partido Popular de Elche dio a conocer ayer el cierre, producido el pasado domingo, del albergue habilitado por el Ayuntamiento para personas sin hogar con motivo de las bajas temperaturas. Su presidente y candidato, Pablo Ruz, lo hizo en el barrio de Los Palmerales donde durante dos semanas ha estado abierto este dispositivo extraordinario. "No nos parece que no es de recibo que, cuando aún no ha acabado la ola de frío que estamos viviendo desde hace algunas semanas, se tome esta decisión y no se dé alternativa alguna a las personas sin hogar", afeó el líder popular.

Sus palabras desataron el malestar del edil socialista que está al frente de Servicios Sociales, Mariano Valera, quien justificó la decisión de cerrar el albergue en que "ya no hay alerta por las bajas temperaturas" y acusó al PP de hacer "demagogia" con las personas más vulnerables de la ciudad. El concejal responsable del área puso el acento en que este dispositivo de emergencia que abrió para cinco días acabó estando en marcha dos semanas ofreciendo a las personas que están en la calle servicio de ducha, desayuno y cena. Elche abre un albergue en Los Palmerales para proteger del frío a personas sin techo Sin embargo, para el principal partido de la oposición, esto ha sido insuficiente y este albergue debería de estar de forma permanente, algo que asociaciones le han trasladado, según Ruz. Ante ello, el PP reclamó "recursos a las personas sin hogar, es un colectivo al que debemos atender para que puedan tener una vida lo más digna posible”. Además, el candidato pidió "agilizar al máximo la construcción de un centro de baja exigencia y, mientras este centro no exista, el equipo de gobierno tiene que proporcionar un recurso provisional para que puedan pernoctar, de un modo especial durante las épocas de frío”. El plan municipal Frente a la denuncia del PP, Mariano Valera salió en defensa de la gestión municipal en esta materia, recordó que aunque el albergue esté cerrado, los equipos de calle formados por voluntarios de asociaciones siguen saliendo cada noche a atender a estas personas y garantizó que si vuelve a decretarse una alerta por el frío se reanudará el dispositivo especial. Elche construirá un albergue permanente para sintecho junto al edificio de pernocta de Cáritas Compromiso del PP En este contexto, Ruz aprovechó para comprometerse, si llega a la Alcaldía, "a hacer lo posible para que ninguna persona sin hogar se vea obligada a dormir en la calle, y desde luego trabajaremos para prestar una especial atención a las personas sin hogar, durante todo el año, y muy especialmente en los momentos en que haya circunstancias climatológicas adversas". Ante esa promesa del PP, el concejal socialista defendió que su departamento de Servicios Sociales lleva un año trabajando con Cáritas para el centro de baja exigencia o albergue permanente para personas sin hogar, ante la falta de espacio en el actual. Unas instalaciones que atenderán las necesidades de alojamiento e higiene de las personas sin hogar y con sus 60 plazas cubrirá la demanda la cesión. Según Mariano Valera, el expediente de cesión de la parcela ya ha empezado.