El Partido Popular de Elche ha bautizado el proyecto de la Generalitat para el edificio de Correos como el "Mentiras Factory" ante lo mucho que está tardando en ver la luz el "Learning Factory" que hay previsto en este enclave del centro de la ciudad tras más de cuatro años de promesas.

La concejal popular Inma Mora, ha reprochado al Consell que ni siquiera haya licitado el contrato para la adecuación del local anexo al inmueble postal para poner en marcha este centro de forma provisional, tal y como publicó este diario.

"Hoy nos encontramos frente a este edificio que fue adquirido por el Consell y donde el presidente de la Generalitat junto con Carlos González anunció sobre él múltiples usos: desde el centro de diseño y moda de calzado, al centro de tecnologías habilitadoras y actualmente el conocido Learning Factory. Un concepto, del que todos hemos oído hablar, pero nadie de los que estamos aquí sabe a qué hace referencia", ha criticado la concejala del PP.

"Que cumplan"

Mora ha recriminado que fue hace más de cuatro años cuando Puig y González anunciaron el derribo de este edificio y después el acondicionamiento de un edificio anexo donde adecuar la primera fase del Learning Factory. “Por todo ello, exigimos al equipo de gobierno que de una vez por todas dejen de vender humo. Cumplan con sus proyectos y no engañen a los ilicitanos, porque señores esto no es un Learning Factory, esto es el mentiras Factory. Elche merece hechos, no palabras”, ha dicho la edil popular.