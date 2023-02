El Partido Popular de Elche ha acusado al PSOE de hacer "populismo" con los vecinos de Carrús tras anunciarles una rebaja de tasas del 50% para abrir comercios en la calle Olegario Domarco Seller, recientemente peatonalizada y sin apenas establecimientos. El principal partido de la oposición ha exigido al ejecutivo local que extienda las bonificaciones a todo el municipio.

“Desde el Partido Popular proponemos que no haya ciudadanos de primera ni de segunda, que no haya dinamización comercial selectiva, que la bonificación se aplique a todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio, incluidas las pedanías, como así lo reclaman numerosas asociaciones de comerciantes”, ha señalado el portavoz adjunto del grupo municipal, José Navarro.

Asimismo, el edil del PP ha considerado que "a estas alturas del mandato Carlos González no está legitimado para hacer anuncios en materia fiscal, porque promete mucho, pero cumple poco. González no tiene autoridad alguna para hablar de asuntos en materia fiscal, porque lleva ocho años mintiendo a los ilicitanos, diciendo que no era posible la rebaja de impuestos, y ahora anuncian una rebaja de impuestos selectiva”.

Navarro ha denunciado que “una vez más el Partido Socialista ha utilizado a los vecinos de Carrús para hacer populismo. No es la primera vez que el PSOE antepone el populismo al interés general. Su conveniencia electoral al bien común”.