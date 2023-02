Compromís ha registrado este jueves en las Cortes Valencianas preguntas parlamentarias dirigidas a la Conselleria de Sanidad para saber "por qué recientemente el equipo de anestesistas de Elche se niega a inyectar la epidural a parturientas si previamente estas no han asistido a una reunión y han firmado el consentimiento", según se indica en una nota de prensa.

Para la diputada de Compromís Mònica Àlvaro, que pregunta a Sanidad bajo qué norma legal se puede amparar este comportamiento, se trata de un "caso grave de violencia obstétrica", porque de imponerse el criterio, se podría dejar de suministrar la epidural en partos prematuros, a personas que no tienen el seguimiento del plan de parto en el propio hospital o incluso en abortos por muerte perinatal o gestacional.

Àlvaro afirma que "las denuncias que esta diputada ha recibido al respecto resultarían un grave caso de incumplimiento del derecho de las mujeres a una asistencia sanitaria adecuada durante el parto. Resulta encomiable que el personal sanitario tenga interés por trasladar en reuniones a las pacientes la importancia, las ventajas y los riesgos asociados a la anestesia conocida como epidural, y que recabe el consentimiento de las mujeres”. Sin embargo, añade la parlamentaria “el asistir o no a una reunión y el firmar o no un papel, nunca puede ser excluyente del derecho de las mujeres a asistencia médica”.

Se tiene que entender, indican desde Compromís, que "las mujeres están en su derecho de cambiar el plan de parto según el umbral del dolor de cada una y en el momento que lo consideren, además de causas sobrevenidas que pueden tener lugar durante la expulsión del bebé que pueden requerir de analgésicos para hacer el proceso soportable, o incluso un parto normal que se complique y alargue donde la mujer pueda precisar de la epidural a pesar de no haber asistido a la reunión que parece ser sería de obligada asistencia en Elche".

Y agregan: "Negar una atención como es la anestesia no está contemplado en la estrategia valenciana de atención al parto normal ni tampoco debería de producirse en ningún hospital público valenciano".

La diputada Àlvaro también ha preguntado a cuántas mujeres en el Hospital General de Elche se les ha denegado la epidural desde que se efectúan estas reuniones y si hay interpuesta alguna reclamación al respeto.

“Desde Compromís defendemos la libertad de la mujer en la elección de su plan de parto y por supuesto que no permitiremos que se nos infantilice ni se pongan trabas irracionales a nuestros derechos y a nuestra salud como por ejemplo el hecho de firmar el consentimiento cuando el profesional diga y no cuando la mujer esté segura de su decisión; y así mismo la asistencia o no a una reunión no puede ser excusa para dejar de administrar de oficio la epidural”, ha concluido la parlamentaria.