«Con ayuda del psiquiatra dejé el CNI y llevo 20 años con secuelas psicológicas tras el atentado»

Fue el único superviviente del mayor ataque al Centro Nacional de Inteligencia. 20 años después, ¿guarda todavía esa herida?

Herida como tal no es, evidentemente después de 20 años hay un proceso psicológico, pero resulté ileso en el atentado. Hay momentos que te causan una crisis. El tiempo sana las heridas y las psicológicas también, sobre todo el participar contando mi experiencia en cierto modo me ayuda a relativizar, a ubicarme, a saber de donde vengo y realmente la herida no es tal. Hay momentos en los que pasando por una experiencia traumática te sientes un poco perdido, también ayuda que se conozcan labores que realizan funcionarios españoles de las que no se tienen conocimiento porque evidentemente el CNI no cuenta mucho, tengo la posibilidad de dar una visión que complemente la formación y conocimiento que se tiene de las instituciones y una institución que es bastante cerrada no me importa hacerle publicidad porque hace cosas muy importantes de las que depende la seguridad de España.

¿Se le quedaron secuelas físicas?

Fue un tiroteo, íbamos en dos vehículos y me pilló dentro, se supone que me dio un rebote de una bala en el costado izquierdo pero no tuve secuelas físicas, fueron psicológicas. Padezco estrés postraumático y en esas estamos, pero el proceso es muy largo, de 20 años. Lo llevamos bien, tampoco es un proceso de superación del trauma porque el trauma existe, pero nos acompañamos bien el trauma y yo.

¿Se alejó inmediatamente del CNI?

No, el atentado fue el 29 de noviembre de 2003. Estuve un mes de baja y continué trabajando en diversos puestos, en el exterior, a nivel interno durante 10 años más, hasta 2014, pero entonces me dio una crisis, y me puse en contacto con mi psiquiatra y con su ayuda decidimos que tenía que alejarme de mi trabajo, porque me recordaba por donde había pasado todo, en 2014 empecé procedimiento de tribunales médicos y me retiré. Desde entonces, que vivía en Madrid, me mudé a València y me puse en contacto con la asociación, de la que soy presidente desde 2016.

¿Por qué decidió impartir estas ponencias sobre atentados terroristas?

Es un trabajo que venimos realizando en la asociación de víctimas del terrorismo de la Comunidad Valenciana desde 2017. Damos un ciclo de ponencias porque entendíamos que desde el colectivo de víctimas y administraciones no se estaba dando información sobre el fenómeno del terrorismo en el ámbito universitario, y entendíamos que una de las piezas fundamentales de nuestra actividad debía volcarse en la universidad. Esta es (la del pasado jueves en el CEU de Elche) una de las tres conferencias sobre historia y memoria. Presentar el testimonio de una víctima pero poniendo en contexto el momento histórico en el que sucedió el atentado.

¿Piensan recorrer más universidades?

Vamos siempre a las mismas universidades porque tampoco tenemos los recursos para llegar a más. Accedemos a cinco facultades, normalmente de Derecho de la provincia, universidades públicas y privadas. Hemos estado en unas 20 facultades en todo el trayecto y habremos llegado a unos 4.000 alumnos.

Las nuevas generaciones deben conocer el impacto del terrorismo, que no ha cesado…

Básicamente la labor con estas ponencias es dar a conocer a gente que por suerte no ha sufrido ni han tenido conocimiento del terrorismo que es lo que ha ocurrido en España, y que puede ocurrir, porque vivimos bajo amenaza. De hecho, hace dos semanas un lobo solitario asesinó a un sacristán en una iglesia de Algeciras. Y eso puede ocurrir. El que haya ocurrido no te quita que vuelva a ocurrir. Es una cuestión de prevención de la violencia, el intentar explicar que la violencia terrorista lo único que genera son víctimas. El producto final es una víctima, eso intentamos transmitir a estudiantes, que el terrorismo ha existido, existe y si Dios no lo remedia existirá porque es una forma muy barata de obtener publicidad. El terrorista, básicamente, busca esa publicidad inmediata, muy dañina, esto ayuda a comprender el fenómeno y que entiendan que los fenómenos violentos nunca son positivos.

¿Se han reforzado las instituciones en todo este tiempo?

Sí, sin duda, en cualquier ámbito. En el antiterrorista hemos aprendido muchísimo, veníamos aprendiendo, veníamos del fenómeno de ETA. Nos encontramos con el yihadista, todo ha ido evolucionando y evidentemente las instituciones, y sobre todo las de seguridad, se han ido dotando de herramientas para seguir luchando. De hecho, estando amenazados es evidente que no tenemos un volumen de atentados que ponga de manifiesto que sea un grave problema. Lo es pero la sociedad no lo percibe como tal porque las fuerzas de seguridad están pendientes de que no haya esos atentados.

¿También se ha mejorado la atención a víctimas?

Se ha avanzado infinitamente más. En 2003 había una ley de solidaridad con las víctimas y a partir del 2011 una ley de reconocimiento integral y protección a la víctima, que es única en el mundo en derechos, asistencia, indemnizaciones... entonces sí que se ha avanzado. Las instituciones parece que no funcionan, pero sí funcionan, aunque todo es mejorable, el camino que se ha seguido en España es el correcto. Los fenómenos son los que son y se ha ido aprendiendo, las sociedades van cambiando y las necesidades de las víctimas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad también, y sí que se han ido adaptando.