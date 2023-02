Seis años y no cuatro. El catedrático Juan José Ruiz siempre ha pensado que el rector de una universidad debe estar un solo mandato y por ese plazo. Hace algunas semanas, en un acto con periodistas, relajado y reflexivo, quizá a sabiendas de que no se movía ni una brizna opositora en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que iba a poder continuar en el cargo, daba la sensación de que buena parte del trabajo por el que se le recordará estaba ya hecho, aunque no dé lo mismo lo que pase con el recurso contra la creación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) que ha sido, definitivamente, lo que le ha dejado solo en la carrera por seguir ocupado el puesto de mayor responsabilidad en la universidad pública más joven de la Comunidad Valenciana, pero que ha sabido en 25 años colocarse en alguno de los rankings más prestigiosos a nivel estatal e internacional. Se enfrentó con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig, en el acto de apertura de curso que, además, lo era de las universidades valencianas, y su discurso, enérgico, se cerró con un largo aplauso de la comunidad académica.

La UMH baraja pedir al juzgado la suspensión cautelar de la puesta en marcha de Medicina en la UA Es tal la tranquilidad que tiene en todo el proceso de elecciones que, aunque desde el martes se sabía que nadie se iba a presentar para disputarle el puesto, hasta este viernes no se ha hecho público que no tendrá contrincante, aunque desde el staff de la UMH se había decidido darlos a conocer este pasado jueves. En un comunicado muy breve, la UMH decía ayer «el actual rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), Juan José Ruiz, es el único candidato a las elecciones a rector en este institución académica en 2023, por lo que repetirá en el cargo. Campaña La Junta Electoral de la UMH ha publicado las candidaturas definitivas de las elecciones a rector 2023 y el protocolo de actuación de los candidatos en periodo electoral. De acuerdo con esta publicación, el único candidato en estas elecciones es el catedrático Juan José Ruiz, actual rector de la UMH. El periodo de campaña electoral será de cinco días hábiles, que comprenderá desde el 10 hasta el 16 de marzo de 2023, ambos inclusive. El periodo de votación en la primera vuelta será desde las 9.00 horas del 22 de marzo hasta las 18.00 horas del 23 de marzo de 2023». "La educación se resiente, los alumnos no llegan bien formados a la Universidad" "Cuatro años pasan en un suspiro" Por primera vez será una votación solo telemática pero, tanto da para la resolución final. Ruiz, quien ha querido quitar estridencias al durísimo choque que ha tenido con la Generalitat Valenciana a raíz de la creación del grado de Medicina en la UA, de hecho, el recurso contencioso se ha presentado sin que siquiera se deslicen los motivos que se esgrimen, aseguró en una de sus últimas comparecencias que se volvía a presentar porque «cuatro años pasan en un suspiro y para proyectos de envergadura, no acaban de completarse». De hecho, se queda para inaugurar algunos de los edificios que impulsó y poner en marcha proyectos que, por culpa de la pandemia, se han quedado encallados. Ruiz ganó los últimos comicios de 2019 con una amplia mayoría en el voto ponderado, el 77% del total, imponiéndose con contundencia ante el otro aspirante, Carlos Pastor, quien obtuvo el 23% de los sufragios. Juanjo Ruiz fue director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela desde 2004 hasta 2015, desde ese año y hasta 2019 vicerrector de Infraestructuras de la UMH. Preparar un delfín Si damos por buenos los tiempos que el rector tiene para lo que es un mandato, que debería ser solo uno y por seis años, está claro que los dos últimos de estos cuatro que le quedan tendrá que dedicarlos -lo reconozca o no- para preparar un delfín, alguien que continúe con su proyecto. Ahora bien, esta decisión va a pasar por lo que ocurra durante las semanas que sigan a su proclamación. Tendrá que elegir un nuevo equipo rectoral, gente que le acompañe en esta segunda y última singladura al frente de la UMH. Pero eso será otra historia.