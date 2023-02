El Ayuntamiento de Elche ha fundamentado su recurso de apelación para defender la fórmula escogida para hacer fijos a los interinos en sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional y en un informe de la Secretaría de Estado de la Función Pública del Gobierno de España. Los servicios jurídicos municipales se han basado en jurisprudencia existente para argumentar que «el carácter excepcional de la estabilización del personal permite hacer una diferenciación entre los empleados que trabajan para la Administración pública y los que no», según explicó el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad.

Así es la principal justificación que va a dar el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia para defender, después de haber sido anuladas por un juez, las bases de unos concursos que puntúan cuatro veces más a interinos que trabajen en el Ayuntamiento respecto a los que vengan de fuera para concederles una plaza hasta que se jubilen. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo considera que el proceso incumple el artículo 14 de la Constitución y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza. Sin embargo, el equipo de gobierno, a través de un recurso de más de veinte páginas que tiene previsto presentar este miércoles, se escuda en que la normativa, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 para atajar la temporalidad y obedecer la directriz europea, avala la baremación que se ha seguido en la ciudad.

Méritos profesionales

El informe de la Secretaría de Estado de la Función Pública del Gobierno de España, recoge que, dadas las características del proceso de estabilización, se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente, de modo que deberá de existir una graduación que permita valorar en mayor medida los servicios prestados en la misma categoría o cuerpo. En este sentido, hace referencia a méritos profesionales, que supondrán un 90% de la puntuación, y apunta, en primer lugar, a los servicios prestados como personal funcionario interino o como persona laboral temporal en la categoría profesional de la Administración a la que desea acceder. También apunta esta directriz a tener en cuenta los servicios prestados en la categoría profesional adscritos a la Administración convocante; así como a los de otras administraciones públicas y por último a los servicios prestados en el resto del sector público.

Esto se traduce, según explicó el edil de Recursos Humanos, en que «las bases no impiden a nadie que se presente, pero a la hora de valorar no se pueden puntuar los méritos si una persona no tiene ningún día trabajado en la Administración pública».

Intertidumbre

Las líneas generales del recurso que va a presentar el Ayuntamiento en las próximas horas fueron dadas a conocer este martes por el departamento de Recursos Humanos y por técnicos de los servicios jurídicos municipales en una reunión a los sindicatos que componen la mesa general de negociación.

Desde que se conociera la sentencia a principios de febrero, los técnicos municipales han estado trabajando en «armar» una defensa lo suficientemente fundamentada como para poder seguir adelante con una estabilización que afecta a más de 400 interinos y que por ley tiene que estar resuelta antes del 31 de diciembre de 2024.

El varapalo que ha sufrido el Ayuntamiento de Elche ha supuesto que desde que se conociera el fallo judicial, por el recurso de una aspirante a una plaza de Técnico de Administración General (TAG), el procedimiento esté el aire (se quedó en la publicación provisional de aspirantes).

Sin embargo, Abad ha insistido en que todavía no se ha tomado una determinación sobre si continuar con la estabilización o en paralizarla. Frente a ello, el Sindicato Independiente reclamó que la decisión se aborde en una mesa general de negociación, mientras Comisiones Obreras insistió en seguir adelante con los procesos, una petición que comparten la mayoría de los sindicatos. Por su parte, CGT ha organizado una charla (el jueves a las 12 en Mesalina) sobre la fijeza de los interinos.

Y es que la incertidumbre sobre cuándo se resolverá este desaguisado se ha extendido entre los interinos, mientras hay otros ayuntamientos con las mismas bases que las de Elche que están realizando numerosas llamadas estos días a la Administración local ilicitana para saber a qué se exponen.