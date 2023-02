Elche podría estrenarse en Eurovisión haciendo doblete, al tener no una, sino a dos ilicitanas cantando en Liverpool en mayo. Y es que además de Blanca Paloma que representará a España tras coronarse como ganadora del Benidorm Fest, la ciudad de las palmeras está pendiente de si la exfinalista de la primera edición de Operación Triunfo (OT), Verónica Romero, también acude al festival pero, en su caso, llevando la bandera de San Marino.

¿Por qué puede ocurrir algo tan excepcional? Porque Verónica Romero se presentó a la selección ( Una voce per San Marino) que realiza el tercer estado más pequeño de Europa para elegir a quién enviará a Eurovisión y es semifinalista. La cantante ilicitana ya superó la primera fase del proceso de elección en la que han participado más de 1.000 artistas de más de 31 países. Si sigue adelante en las audiciones, la exfinalista de OT podría formar parte de una de las cinco galas semifinales, además de la repesca.

La preselección acabará este sábado 25 de febrero con una gran final en la que saldrá el ganador y el representante de San Marino en Eurovisión 2023. En total, son cuatro los artistas españoles que han llegado a la recta final del certamen: además de la ilicitana, Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole.

"Familia pasamos a Semifinales, a un paso de Eurovisión, pase lo que pase estoy muy feliz". Así mostraba su satisfacción en sus redes sociales la ilicitana hace dos días.

Del flamenco al rock

Su canción es muy diferente al Eaea con esencia flamenca de Blanca Paloma. Verónica Romero ha elegido un tema en inglés titulado Army of One. Se trata de un himno de rock está producido por David Jacobsen y compuesto por Romero junto a Phil Collen, guitarrista de la mítica banda Def Leppard, y C. J. Vanston. Ella misma ha asegurado en redes sociales al estrenar esta pieza que "está viviendo un sueño" y ha asegurado que tiene "luz propia, su energía es brillante y poderosa. La he soñado mucho en un escenario, conectando, sintiendo su fuerza y su amor con todos vosotros".

Verónica Romero podría ver cumplido su sueño de acudir al Festival de Eurovisión, una espina clavada que tiene desde que se quedó fuera del coro de Europe's living a celebration, el que acompañó a Rosa López en 2022 en Estonia.