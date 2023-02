Un vino con granadas mollares, un detector para el estrés por medio de la saliva, un cuaderno de campo digital para los cultivos o un biomarcador para la detección de peces enfermos en piscifactorías. Son grandes y novedosas ideas que un día sus creadores tuvieron a bien llevarlas a cabo y, gracias a la ayuda de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, serán start-ups que puedan comercializar sus productos.

Es talento y creatividad en estado puro para hacerse un hueco en el difícil mundo empresarial. Lo han logrado y esto tiene premio. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha entregado los galardones de la primera fase de la 12ª edición de la "Maratón de Creación de Start-Ups UMH", así como los reconocimientos correspondientes a las start-ups que participaron en la segunda convocatoria del programa "Acelera UMH".

Los ganadores de la primera fase de la Maratón UMH han sido Technologies for improving quality of life (TQL); Ayudapp; Easy Calm; Farsave; FieldPad; Rayna; Acuicultura Segura; Corex H-grip; Neuroscience in Physiotherapy (NiP); Misteri, vino de granadas ilicitanas; FiberPalm; IusTech; BeeMotion; Gelaqui; y Bookledge. Estas 15 iniciativas seguirán con el desarrollo de sus propuestas de negocio durante la segunda y última fase de la "Maratón UMH". En total, en esta primera etapa del programa, se han repartido más de 20.000 euros y otros premios especiales.

La inauguración de la gala ha corrido a cargo de la directora-gerente del PCUMH, Tonia Salinas, y la clausura a cargo del rector de la UMH, Juan José Ruiz. Al evento han asistido, además, los patrocinadores de los premios concedidos, los emprendedores de ambos programas y el equipo de mentores del Área de Emprendimiento del PCUMH.

Iniciativas

TQL se centra en el desarrollo de productos electrónicos y médicos enfocados a la mejora de la calidad de vida en pacientes con patologías crónicas. Por su parte, Ayudapp es una aplicación que informa mediante notificaciones de las ayudas públicas a las que los usuarios pueden optar y solicitar a través de ella. Easy Calm es un dispositivo para la medición y el seguimiento del estrés mediante la saliva.

También han sido premiadas Farsave, un e-commerce de productos farmacéuticos exentos de receta con fecha próxima de caducidad, implicando una bajada en el precio para su venta al consumidor final o Acuicultura Segura, que se basa en el desarrollo de un biomarcador para la detección de peces enfermos en piscifactorías.

Por su parte, FieldPad es un cuaderno de campo digital para todo tipo de cultivos a través de una app dirigida, mientras que Rayna es una marca que trabaja en el desarrollo y comercialización de cosmética ecológica con productos sólidos y en polvo.

Corex H-GRIP se centra en la fabricación y comercialización de productos para CrossFit, Neuroscience in Physiotherapy (NiP) ofrece consultoría especializada en neurociencia aplicada al sector de la fisioterapia y Misteri, vino de granadas ilicitanas, se focaliza en la creación de un producto vinícola a partir de granadas mollares de Elche y otras variedades, siguiendo principios ecológicos y artesanales.

Otras de las iniciativas ganadoras es FiberPalm, que se centra en la fabricación de un material reciclado y reciclable, procedente del residuo de palmera, BeeMotion, que busca aumentar la producción de miel y el cuidado de las abejas a través del control de temperatura de colmenas, núcleos de cría y fecundación de reinas y Bookledge, por su plataforma validadora de conocimientos que permite al usuario, mediante la realización de diversos test, acreditarse sobre el aprendizaje adquirido en un libro.

También han recibido el galardón, por último, IusTech, una plataforma web que ofrece asesoramiento en expedientes administrativos de extranjería y Gelaqui, que se centra en la elaboración de un helado saludable a base de caqui, kéfir y dátil.

Programas

Todas estas iniciativas entran dentro del programa de incubación de la UMH que combina mentoring estratégico, asesoramiento sectorial, formación en creación de empresas y financiación para impulsar la creación de start-ups innovadoras.

Por su parte, Acelera UMH es una iniciativa que ofrece financiación, asesoramiento personalizado y recursos a start-ups de la zona que necesiten impulso para desarrollar sus productos, crecer y escalar sus modelos de negocio.

En la segunda edición de este programa fueron seleccionadas las start-ups Ké Water Drinks, Mamanecó y E-Verde, las cuales se han repartido un total de 25.000 euros, y han recogido durante esta gala un reconocimiento a su paso por Acelera UMH.

Ké Water Drinks es una start-up promovida por la emprendedora Carla Bernabeu, cuya actividad se centra en la elaboración de bebidas artesanales fermentadas y saborizadas obtenidas a partir de kéfir de agua. Por su parte, Mamanecó es una marca promovida por Estefanía Hurtado y está focalizada en el desarrollo de productos cosméticos destinados a la maternidad, cuya misión es dar belleza a la vez que seguridad a través de una cosmética ecológica, sostenible, libre de sustancias nocivas y con ingredientes innovadores.

Y E-Verde es una plataforma promovida por Nerea García que permite a las empresas calcular de forma autónoma diferentes indicadores medioambientales como la huella de carbono y la de producto, o la huella hídrica.

Talento, creatividad e innovación se unen en todas estas iniciativas que, a buen seguro, llegarán muy lejos.