Eduardo García-Ontiveros asegura que su readmisión en Ciudadanos, después de haber sido expulsado del partido en diciembre de 2019 por un desencuentro a la hora de nombrar una asesora interna, "no es una victoria, es un resarcimiento de mis derechos y mi honor como responsable político".

Volver como portavoz

El que fuese candidato a la alcaldía en las últimas municipales ha reaparecido este viernes en calidad de integrante de nuevo en la formación naranja y apunta que volverá el lunes como concejal de Cs al pleno. Si bien, ha resaltado que su vuelta debería ser de nuevo como número 1 y como portavoz, aunque todo deberá dirimirse todavía ya que la última palabra de quien será portavoz finalmente.

Al tiempo, ha destacado que ahora la pelota también "está en el tejado de mi compañera de partido (Eva Crisol)" en cuanto a que si no cede a dejar la portavocía desobedecería una orden del partido, según Ontiveros.

A apenas tres meses de las elecciones municipales, Ciudadanos ha reinsertado al que fuera cabeza de cartel de esta formación política hace casi cuatro años. Si bien, hasta el momento se desconoce quién será el nuevo candidato de cara a los comicios de mayo, ya que será el comité autonómico quien decida la lista. Si bien, Ontiveros se ve donde el partido lo ponga.

Juzgados

La ejecutiva nacional del partido votó a favor de su "regreso" este pasado lunes y, posteriormente, se dio cuenta al propio interesado, así como al Ayuntamiento. Ontiveros ha aprovechado la convocatoria con los medios para volver a explicar cómo actuó cuando el partido decidió expulsarlo.

"Remito al partido currículums de personas que pueden ocupar ese puesto y me dan el ok a una periodista miembro de la lista. A Crisol no le parece bien y manda el currículum de una amiga suya con una capacidad académica que no cumplía, y lo pongo en conocimiento del partido".

Así, entiende que el procedimiento judicial que había abierto queda en "papel mojado" al llegarse a este acuerdo de su readmisión, por lo que se encuentra "más tranquilo que nunca porque no me he movido un ápice de lo que pensaba. Lo volvería a hacer una y mil veces".