PSOE y Compromís han preparado el terreno para hacer realidad su proyecto de rehabilitación del Mercado Central de Elche con el objetivo de transformarlo en un inmueble gastronómico para bares y restaurantes. Lo han hecho sacando a concurso la redacción de un proyecto y la dirección facultativa de la obra, por valor de 481.000 euros, que estará listo después de las elecciones municipales, en torno al mes de septiembre (hay 45 días para que se entreguen las ofertas y seis meses para diseñar la reforma). La previsión de que la obra pueda estar acabada en el año 2025, ya que el plazo de ejecución será de 15 meses.

Sin embargo, la licitación autorizada por la junta de gobierno este viernes, no da ninguna garantía de que esta actuación vaya a ejecutarse porque, entre otras cosas, está sujeta a la victoria que depare la cita con las urnas el próximo 28 de mayo. Si gana el Partido Popular, su candidato, Pablo Ruz, ya ha advertido de que no seguirá adelante con el proyecto de PSOE y Compromís porque su propósito es trasladar al Mercado Central a los placeros y dedicar una segunda planta para la hostelería, además de habilitar un parking subterráneo en la plaza de las Flores. Un proyecto, que no obstante, el ejecutivo local asegura que es inviable por el diseño que plantea el PP para edificio (ganaría entre dos y tres metros de altura) y por la salida y entrada de vehículos al aparcamiento en un centro histórico peatonalizado.

Visto bueno de Cultura

De cualquier manera, el ejecutivo local cuenta ya con el informe favorable de la Conselleria de Cultura a la modificación planteada, al cambio de uso y a la protección parcial del Mercado Central. La administración autonómica ha ordenado al Ayuntamiento conservar donde están los pilares, las vigas, la cornisa y la forma de la cubierta para mantener la esencia del inmueble diseñado por el arquitecto Santiago Pérez Aracil construido hace ya más de 60 años.

A partir de las directrices de Cultura, el equipo de gobierno ha apostado por dejar el futuro inmueble diáfano y con una sola planta, en lugar de tres como tiene hasta ahora contando el sótano. Y es que la pretensión municipal ha sido dejar el interior del mercado gastronómico a la misma altura que el resto de la plaza que está más de un metro por arriba que la primera planta del inmueble. No obstante, tal y como aseguró el portavoz municipal, Héctor Díez, se deja a criterio del licitador la eliminación o no del forjado intermedio.

Con un presupuesto de 7,2 millones de euros previsto para acometer la rehabilitación, la idea municipal es que haya un mínimo de doce módulos para bares y restaurantes de entre 25 y 30 metros cuadrados, cuyo número podrá variar en función de si el espacio que tenga cada negocio es más pequeño o más grande.

El proyecto de PSOE y Compromís incluirá, además, la peatonalización y reurbanización del entorno del edificio, como son la calle Menéndez Pelayo y Major de la Vila. Asimismo, los Baños Árabes se restaurarán y se tendrán que hacer accesibles. El plan municipal también incluye la rehabilitación del refugio de la Guerra Civil, cuya localización, en noviembre de 2019, fue el detonante para que PSOE y Compromís rompieran definitivamente el contrato adjudicado por la exalcaldesa popular Mercedes Alonso a la empresa gallega Aparcisa antes de los comicios de 2015.