Toma de posesión. Contó ayer un emocionado Diego García cómo, con 15 años, decidió ser abogado. Hace más de tres décadas cumplió su sueño. Ahora sube al máximo cargo de responsabilidad: la representación de más de mil cien profesionales. Y lo hace con una junta de gobierno en la que se alterna personas de su entera confianza con otras que ya estaban en el cargo junto a Vicente Pascual Pascual.

Visto cómo estaba de atestado el salón de actos del Colegio de Abogados de Elche, más de uno recordaba cómo hacía años que no se veía un encuentro de profesionales con tanta expectación. No sólo se ha dejado la pandemia atrás, sino que un nuevo decano iba a tomar posesión, lo que no sucedía desde hacía ocho años, y 21 nuevos compañeros juraban o prometían acompañados de sus respectivos padrinos. Al acto no faltó nadie, estuvo la presidenta delTSJ, Pilar de la Oliva; el nuevo juez-decano José Luis Casells Bonacho; la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; el fiscal-coordinador, José Antonio Artieda; el alcalde, Carlos González; el rector de la UMH, Juanjo Ruiz; o el senador, Pablo Ruz, entre muchos otros, así como representantes de la sociedad civil.

El protagonismo recayó en el que iba a ser nuevo decano, Diego García, quien tuvo un discurso emotivo, que arrancó en su juventud, cuando con 15 años decidió ser abogado porque en ese momento se convocaron las primeras elecciones democráticas, llegó la Constitución y la entrada en la Unión Europea. Enumeró algunas de las normas que llegaron a España y cómo «la vorágine de creación y de cambios importantes despertaron en mí la curiosidad y la admiración por todos esos abogados que estaban transformando España». Diego García recordó lo disputada que han estado estas elecciones y el hecho de que se batiera el récord de participación, « la abogacía está muy interesada en la mejora del colegio. Hoy comienza en una nueva etapa».

Abogó porque «la unión y la suma de voluntades en cualquier institución facilita poder conseguir los objetivos que nos propongamos». Dijo que «uno de nuestros principales objetivos va a ser defender la dignidad del abogado, que se le respete como profesional y que en todo momento se sienta amparado por su colegio». Insistió en todo momento durante su discurso en que asumía el cargo con humildad, pero con responsabilidad.

Diego García añadió que son los primeros interesados en que funcione la administración de justicia, «pero también queremos ser reivindicativos infatigables en defensa de nuestros derechos y en la defensa de la dignidad que la profesión de abogado se merece».

Justicia lenta

Ante la presidente del TSJ dijo algo que es un mantra desde hace años, «una justicia lenta no es justicia» e hizo propuestas de futuro, «vamos a reducir la carga económica que soporta el colegiado y que tenga un retorno tangible con servicios de calidad». Más formación y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, junto a facilitar los inicios en el ejercicio profesional, fueron otras ideas que el nuevo decano dijo en su discurso.

Y, como no podía ser de otro modo, se acordó de su padre, fallecido hace tan solo dos semanas. De su madre, de su mujer e hijos, de sus socios de despacho. «Estoy convencido que con una abogacía fuerte y que tienda a la excelencia conseguiremos un mejor funcionamiento del estado de derecho, de la administración de justicia y daremos un mejor servicio a los ciudadanos», concluyó mientras el público le dispensaba un cariñoso aplauso.

Junta de gobierno

Junto a él formarán la junta de gobierno los diputados Rafael Ramos Maestre, María Teresa Sempere, Elicio José Gómez, Manuela Mogica, Joaquín Navarro, Iván Gómez, Almudena Amorós, Kilian Vives; la bibliotecaria-contadora, Gloria María Valentín; la tesorera, Francisca Bailen; y la secretaria, Nadia Almarcha. par los miembros que dejan la junta también hubo distinciones, como para los abogados que cumplían 25 y 50 años de ejercicio profesional.

Al término del acto, tuvo lugar la tradicional cena de hermandad que pone fin a los actividades organizadas con ocasión del patrón. El próximo lunes los juzgados volverán a abrir y para los colegiados comenzará una nueva etapa.