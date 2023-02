Someterse a una resonancia magnética puede ser traumática para un sector de la población que teme sentir claustrofobia dentro de ese enorme cilindro en el que deben permanecer entre 15 minutos y 1 hora sin moverse. Aproximadamente, un 25% de los pacientes que deben realizarse esta prueba de imagen piden ser sedados antes de hacerla. Pero la sedación o la anestesia que se les debe poner siempre conlleva un riesgo, por lo que habría que evitarla siempre que se pudiera.

En el Hospital del Vinalopó de Elche han puesto en marcha un novedoso programa anticlaustrofobia que está funcionando. El 20% de los pacientes que iban a hacerse la prueba sedados finalmente han decidido hacerla sin sedación.

En el centro hospitalario ilicitano se percataron de que cada vez eran más los pacientes que tenían que hacerse una resonancia que pedían ser sedados. A diferencia de otros estudios de imagen, como un TAC o una ecografía, la resonancia tiene el condicionante de que es de mayor duración.

Esto genera temor, ansiedad y estrés a algunos pacientes. Pero muchos de sus miedos lo son por falsas creencias o por haber oído a algún amigo o familiar que lo había pasado mal haciéndose esta prueba. Con más información se quitan muchos miedos. Y esa es la clave de este programa.

De este modo, el equipo de radiodiagnóstico, encabezado por Darío Almécija, empezó a preparar un programa anticlaustrofobia que hiciera superar esos temores a los pacientes. «Proyectamos tener un contacto previo con el usuario para ver qué es lo que le genera esa ansiedad, temor o miedo que le impide realizarse la resonancia de forma normal, primero un encuentro telefónico y después que viniera a ver cómo es la prueba y hacerle una simulación», explica.

Además, se permite que un enfermero o un familiar pueda estar acompañando al paciente durante la prueba. «Solo tocándole una parte de su cuerpo, como una mano o la pierna, ya sienten que no están solos y funciona», señala.

Más información

Así, este programa consiste en dar mayor información y un trato personalizado a cada caso que les llega con una solicitud de hacerse la resonancia con sedación o anestesia, previamente aprobado por su médico. Nada más llegar estos casos, que suponen un 25%, aproximadamente, de los que se tienen que someter a una resonancia, las enfermeras del equipo de rayos se ponen en contacto telefónico con el paciente.

De este modo, averiguan sus antecedentes médicos, si tienen diagnosticada alguna ansiedad o claustrofobia, si están en tratamiento o si se han hecho antes una resonancia y a qué le temen.

Además, le preguntan a técnicos y radiólogos cuánto dura el estudio, si llevará contraste o de qué manera entrará, si la cabeza o los pies primero, para dar todos los detalles al usuario. «Algunos de los pacientes, solo con esa llamada y cuando les informamos más detalladamente de en qué consiste la prueba, deciden no sedarse», explican las enfermeras encargadas, Noelia Fajardo y Lidia Lucas.

La siguiente parte de esta novedosa terapia consiste en citar al paciente, una vez informado telefónicamente, para que acuda al centro hospitalario, si quiere acompañado por un familiar, para que vea la máquina, explicarle más en detalle en qué consistirá su prueba y cómo se hará e, incluso, se hace una simulación de la misma, tumbándole en la resonancia para que pueda comprobar si es capaz de permanecer sin moverse y, lo más importante, sin agobiarse.

«Estamos muy contentos con los resultados, solo con el contacto, la escucha activa, saber qué le sucede al paciente y qué le genera ese agobio y ese miedo a lo desconocido, y con un acompañamiento y una simulación a tiempo real, no requiere el paso a una sedación o anestesia», señala el supervisor de radiodiagnóstico.

El personal de rayos contacta por teléfono con los usuarios para determinar sus miedos y tratar de eliminarlos

"Hasta sudaba"

Dos de cada diez pacientes del «Vinalopó» que querían hacerse la resonancia sedados finalmente la han realizado sin anestesia tras someterse a este programa. José es uno de ellos. Acude al centro hospitalario tras ser citado después del contacto telefónico previo.

«Yo estaba nervioso, hasta sudaba por tener que meterme ahí, pero decidí venir a este programa y me convencí después de ver, tras el cristal, cómo le hacían la prueba a otro paciente», explica.

A este vecino de San Felipe Neri tienen que hacerle una resonancia en su rodilla izquierda. «La primera vez que me hice una resonancia pasé agobio, por eso la temo, pero ahora me han contado con detalle todo, y que se hará sin meter la cabeza, y me ha tranquilizado», cuenta.

«Quienes tienen depresión o están con medicación, son los que más miedo tienen, también los estudios de cráneo en los que se tienen que colocar la antena en la cabeza, como un casco, pues les entra más agobio», señalan Noelia y Lidia.

Además, el Hospital del Vinalopó dispone de una moderna resonancia que es más amplia que la estándar, 70 centímetros de diámetro en lugar de 60. «Aunque parezcan pocos 10 centímetros, da sensación de mayor amplitud», explica Almécija.