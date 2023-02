Finalmente, Elche se estrenará en Eurovisión sin hacer doblete. La exconcursante de Operación Triunfo, Verónica Romero, no representará a San Marino en el Festival de la Canción.

La ciudad de las palmeras había tenido una posibilidad inédita a la par que complicada. Y es que, además del sueño de llevar a la cantante de El Altet, Blanca Paloma, a Liverpool, Elche ha tenido opciones de tener a otra ilicitana sobre el escenario de Eurovisión.

Sin embargo, después de varios días audiciones con 102 aspirantes, la Serenísima República proclamó en su concurso "Una voce per San Marino" a un grupo italiano, conocido como Piqued Jacks.

Verónica Romero había conseguido superar la primera fase del proceso de elección en la que han participado artistas de más de 31 países con una pieza rockera titulada "Army of one". "Familia pasamos a Semifinales, a un paso de Eurovisión, pase lo que pase estoy muy feliz". Así mostraba su satisfacción en sus redes sociales la ilicitana hace unos días. Sin embargo, la "extriunfita" tuvo que despedirse de su sueño de ir al Festival de la Canción al no seguir superando el resto de pruebas.

Blanca Paloma, en Lisboa

Mientras tanto, Blanca Paloma ha alzado el vuelo a Lisboa donde este fin de semana ha cantado su Eaea en el Festival da Canção, la preselección nacional con la que eligen a su representante en Eurovisión. Se trata de la primera actuación que realiza Blanca Paloma en el extranjero tras ganar el Benidorm Fest.

La ilicitana se ha llevado para el recuerdo otro emocionante momento después de que hace unos días cantara a los Reyes de España en la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid.