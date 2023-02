De mente inquieta, José Payá (Elche, 1939) reconoce que ya está inmerso en la escritura de un nuevo libro cuando aún no ha presentado el último. Lo hará este jueves 2 de marzo a las 19 horas en el Centro de Congresos de Elche. Lola..., amor imposible, amor invencible (Éride Ediciones) es su 37º libro. Habla de un amor que, por no consumado, se convertirá en eterno, y de una mujer incapaz de rendirse a pesar de las miserias y los reveses que la asediaron. Todo, como dicen en las películas, basado en hechos reales.

Sigue escribiendo y tiene ya publicados 37 libros. ¿Cómo surgió el escribir el último?

Surgió con una persona una conversación que me contó los avatares de su vida y demás. Y le dije que parecía una novela. Ella me dijo que a ver si la escribía. Y no me lo pensé. Hay una parte de biografía real y otra que he tenido que aditamentar para hacerla más amena y que llegue al público. Al fin y al cabo, transmitir ese mensaje que siempre intento dar en mis novelas. Soy un personaje más dentro de la novela para vivirlo. Y me dicen que se ponen a leer mis libros y que se quedan durmiendo en la cama porque les sabe mal dejarlos de leer, porque contagia (ríe).

Todo empieza con una llamada de una mujer el día de la muerte del padre de Carlos que dice ser su hermana y que le informa de que también murió su madre...

Lo que hay son dos hijos, uno por parte de él y otro por parte de ella. Cuando llama para decir que ha muerto su madre, que no ha muerto la mujer, y le dice ‘díganle a su padre que ha muerto su amada’, Carlos se queda sorprendido. Entonces se entera de que su padre, que era tan recto, tuvo una hija y empieza a investigar. Empieza a mirar el WhatsApp y el ordenador de su padre y empieza a descubrir todo el tejemaneje.

¿Por qué ese título?

Ella, después del maltrato que recibe de su marido, se divorcia, y está muchos años sola. Pero encuentra a una persona que empieza a valorar sus cualidades no solo físicas. Y se enamora, pero él estaba casado, de ahí lo imposible, pero invencible porque, a pesar de los pesares, el amor está ahí y no hay quien lo pueda romper.

El amor puede con todo...

Efectivamente, ese es el mensaje que quiero trasladar. Y para esas personas que ahora maltratan a su pareja y esas parejas que siempre están discutiendo. El amor no es eso. Es convivir, es compartir, entregarse, no tener ningún secreto. Es una planta que el riego y el cultivo son estos aditamentos y si falta alguno de ellos se crea un muro y viene el desamor. El desamor es cuando el amor no se cultiva, cuando no se preocupan por hacer feliz al otro.

«El amor no es maltratar ni estar discutiendo; es convivir, compartir, entregarse y no tener secretos»

Sus libros sigue publicándolos bajo el seudónimo J.P. Valencianos. ¿Por qué?

Soy José Payá Alberola. Pongo mis iniciales de nombre y apellido y lo de Valencianos para reivindicar la valencianía que hoy está tan maltratada. Quieren hacernos catalanes a la fuerza. De haber sido hermanos ,a estar hoy enfrentados. Los catalanes eran franceses, si ustedes no tienen historia manténganse con la que tienen, pero no vengan a Valencia, que tenemos el primer siglo de oro de la literatura valenciana en la Península Ibérica, 150 años antes el castellano y 500 años antes el catalán, con Ausiàs March o Fenollar y otros literatos y poetas del XIV y XV.

¿Seguirá escribiendo?

Sí, ya estoy preparando otro libro. Me ha gustado siempre escribir y la historia. He escrito también cuentos, dos poemarios, novelas, libros de la historia de Elche y de la literatura valenciana. Soy una mente inquieta, si no se usa se oxida, hay que mantenerla siempre en funcionamiento. Si nos quedamos delante de la televisión, no hacemos nada. Hay que poner la mente a trabajar y cada vez, por desgracia, se trabaja menos.