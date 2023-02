Cansados de esperar promesas y de no ver hechos, los padres y madres de alumnos del colegio de El Altet, el Rodolfo Tomás y Samper, han anunciado que reanudan este mes de marzo las protestas para exigir la ampliación del centro, como ya han venido haciendo desde hace más de una década.

«No es un capricho, es una urgencia, no podemos esperar más y como poco hasta 2026 no vamos a tener unas instalaciones más grandes, dados los plazos que quedan para redactar el proyecto, licitar las obras y después ejecutar los trabajos», lamenta el portavoz de la Asociación de Padres y Madres (AMPA), José Bernard.

Por este motivo, los familiares de los escolares han convocado tres concentraciones a las puertas del colegio este viernes, 3 de marzo, así como el 14 y el 22, de 9 a 9.30 horas.

El Ayuntamiento tiene aprobada la adjudicación de la redacción del proyecto desde el pasado mes de enero, tal y como rindió cuentas el equipo de gobierno en el pleno. Sin embargo, eso no ha convencido a los padres de los alumnos de un centro escolar que ya acoge a 500 niños, según el portavoz de la AMPA. Y es que afirman estar saturados y no poder hacer ya extraescolares por la falta de espacio. «Llevamos desde 2018 esperando que se realice este proyecto, cada vez se han ido perdiendo más aulas: música, informática, biblioteca, aula polivalente, etc. Las clases de refuerzo se realizan en los pasillos», critica la asociación.

Así será la obra

La ampliación del colegio, que sufragará el Plan Edificant, contempla la creación de un nuevo edificio de Infantil, anexo al actual colegio, que permitirá la construcción de seis nuevas aulas de Infantil, un aula para Preescolar, un aula para taller de Infantil, una sala polivalente, un aula para equipos docentes, dos almacenes, seis aseos de Infantil y dos aseos de adultos, uno de ellos accesible. El proyecto también contempla la creación de espacios exteriores con un porche, una zona de juegos y una nueva zona ajardinada.

En lo que se refiere al resto del proyecto, la actuación va a suponer también la construcción de un gimnasio con sala deportiva, vestuarios, despacho para el monitor, aseos y un cuarto de calderas.