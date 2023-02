Diez años después de haber entrado en política de la mano de Ciudadanos y tras dos mandatos como concejala, uno de ellos prácticamente como portavoz, Eva Crisol deja la formación naranja. La ya exedil vaticina un futuro poco alentador para la que fuera su formación.

¿Por qué se va de Ciudadanos?

Me voy por coherencia, porque la junta directiva autonómica y nacional vienen tomando de un tiempo a esta parte unas decisiones con las que no estoy conforme. Están actuando de una manera que no corresponde con el ideario de Ciudadanos en muchos sentidos. El Ciudadanos al que yo entré en 2013 no es el mismo que el de ahora y los últimos acontecimientos han provocado que la decisión que tenía prácticamente tomada se materialice.

¿Con qué no comulga de su ya expartido?

Hay decisiones a muchos niveles, pero las que se han tomado ahora aquí en Elche, la readmisión de esta persona cuando el partido sigue manteniendo un pleito judicial... Y luego a nivel autonómico, esa aproximación al Partido Socialista por poder mantener un escaño en las próximas elecciones, entre otras.

¿Hubiera agotado el mandato si no se hubiera producido la readmisión de García-Ontiveros?

Yo siempre he dicho que mi compromiso en Ciudadanos era hasta mayo de 2023. Pero sí que es verdad que el 1 de febrero el coordinador local contactó con el del partido y comunicó que ni la directiva ni la afiliación ninguno queríamos continuar con el proyecto ni encabezar ninguna candidatura. Comunicó que íbamos a mantenernos hasta que acabara la legislatura y que luego nos daríamos de baja o tomaríamos la decisiones que tuviéramos que tomar.

¿Le ha pillado por sorpresa esta readmisión después de que un juez avalara la expulsión de su compañero?

A mí ahora mismo no me sorprende nada de Ciudadanos porque este movimiento se ha hecho en muchos municipios de la provincia y de la Comunidad Valenciana. Se está intentando rescatar a gente porque no tienen personal suficiente para conformar candidaturas para las próximas elecciones. Los movimientos que ha ido realizando el partido en los últimos meses avalan esto.

Es falso que tenga un hueco en el PP, yo no tengo ahora mismo nada con ningún partido. No tengo nada en mente

Son muchas las voces que apuntan a que ya tiene su hueco en el PP...

Eso es falso, yo no tengo ahora mismo nada con ningún partido.

¿Pero seguirá en política?

Ahora mismo voy a centrarme en reorganizarlo todo, porque voy a dejar el acta y el partido y tengo que ponerlo en orden todo. Luego me voy a tomar un tiempo para descansar y para valorar con mi familia y con mis amigos lo que voy a hacer. En principio no lo tengo en mente.

Se la ha visto en los últimos años muy cercana al PP en cada pleno, ¿eso no significa nada?

Ni al PP, ni a Vox, ni al PSOE. La oposición hemos votado en bloque muchas cosas pero también he votado muchas cosas con el Partido Socialista. Ahí están los plenos y ahí están las actas. Tengo muy buena relación personal con muchos concejales, tanto del PSOE, como del Partido Popular, e incluso de Vox y de Compromís y se pudo ver en el pleno. Obviamente si no estoy en el equipo de gobierno tengo más trato con la oposición, donde no solo está el PP, sino también Vox.

¿Con qué se queda de su paso por Ciudadanos?

De mi paso por la política, me quedo con lo que haya podido hacer por los ilicitanos. También me quedo con la humanidad de la gente con la que me he encontrado. Con las mociones que he presentado que se han llevado a cabo y con las que me hubiera gustado que se desarrollaran, por ejemplo, como la propuesta de elaborar un plan para prevenir el suicidio o para abrir una oficina municipal de «Elche Te Acompaña» o algunos cambios de tráfico que planteamos. Me hubiera gustado que eso hubiera llegado a buen puerto porque pretendía ayudar a las personas y eso fue mi verdadera vocación en la política. De Ciudadanos me quedo con la oportunidad que me dio en su momento para ejercer la política. Del Ciudadanos de ahora no me quedo nada.

«No puede hablar de nepotismo una persona que mantiene a un gobierno por unos privilegios que no le corresponden»

Se le ha acusado de amiguismo y de nepotismo y a su círculo más cercano, ¿qué opina?

Aquí se habla de muleta y de amiguismos y al trabajar en política se forjan amistades. Pero no se puede hablar de nepotismo una persona que mantiene un gobierno a cambio de unos privilegios que no le corresponden porque no están reconocidos en el pacto antitransfuguismo. Aquí lo que se hizo cuando surgió todo el problema con Paz Gallud, como secretaria del grupo, fue llevar a cabo un acuerdo verbal de todos los que estábamos en la lista y esa situación luego no se cumplió. Hablamos de amigos, unos tienen unos y otros tienen otros. Ella ya estaba en ese puesto y así se entendió cuando se estaba preparando la candidatura, que ella debía estar haciendo esa labor. Luego, por si amistades otras personas querían tener a otras...

Se habló de valorar la mejor titulación...

Ni en los nombramientos del Ayuntamiento, ni en los estatutos del partido se establece que el personal de confianza tenga que ser periodista. Y el nivel que se exige es un C1, pero no se exige titulación y así lo avaló un juez.

¿Se ha sentido como la mala de la película por tener algo que ver en las salidas de dos portavoces del partido?

He hecho mi trabajo de la mejor manera posible y he defendido los intereses del partido de la mejor manera. Habría que preguntarse quién echó a quién y quién propició esa salida de quién. No creo que sus salidas estuvieran motivadas por desencuentros conmigo. El partido tomó unas decisiones y unas personas no las acataron, esto no es un movimiento asambleario.

¿Cree que Cs está abocado a la desaparición?

Me da mucha pena porque creo que un partido de centro es necesario y al Cs que yo me afilié ilusionó a mucha gente no solo a los que estábamos en la política activa. Hoy en día el Cs que tenemos ahora que está más preocupado en resolver su problemas internos que en reilusionar al votante, pues no creo que llegue a ningún sitio.