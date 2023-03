El senador y vicesecretario de coordinación general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha denunciado hoy en Elche que “la ciudad sufre desde hace ocho años el abandono de los gobiernos socialistas, el municipal, pero también el autonómico y lamentablemente el nacional”.

El presidente del Partido Popular en Elche, Pablo Ruz ha acompañado al también senador popular a una vista por el municipio en el que han tenido la oportunidad de visitar una reconocida empresa de calzado y una asociación. Durante su vista, también han hecho balance de la “situación de abandono que sufre la ciudad sobre todo en materia de infraestructuras y que afecta muy directamente a nuestra línea de cercanías”, tal y como ha explicado Ruz.

En este sentido, han sido varias las cuestiones en las que el vicesecretario popular, Miguel Tellado ha querido incidir destacando “que desde que Pedro Sánchez gobierna nuestro país, aquí no hay un alcalde, aquí hay un seguidor de Pedro Sánchez, que se dedica todos los días a defender su labor.” Tellado ha continuado refiriéndose sobre todo al “abandono que sufre la ciudad en infraestructuras, en la línea de cercanías, en la que no han invertido desde su puesta en marcha, es decir desde 1984”.

Tardanza de tres años

Además, el senador popular también ha calificado de “lamentable” que ahora el gobierno central presente un estudio de una duración de tres años para poner en marcha un tren que conecte la ciudad de Elche con el aeropuerto. En este sentido Tellado ha declarado que “para un estudio no hace falta tres años y un estudio es lo que haces cuando no quieres hacer un proyecto y cuando no tienes otro proyecto es porque no quieres hacer la obra y por lo tanto, lo que queda de manifiesto y queda claro es el abandono absoluto del gobierno de España a la ciudad de Elche”.

Por último, Tellado ha querido destacar que ante toda esta situación es el momento de “abrir una nueva etapa y somos el partido del cambio. Cambio que tiene que llegar, en primer lugar, a las elecciones municipales a las alcaldías donde gobierna el partido socialista después a las comunidades autónomas y por último a España.”

En este sentido el vicesecretario ha querido destacar “el cambio en Elche se llama a Pablo Ruz, que es una persona con experiencia, preparada honrada y capaz y que tiene tiene claro que su principal misión es ser el principal servidor de los ilicitanos al frente del gobierno municipal”.