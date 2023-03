Sigue el tira y afloja entre la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Elche a cuenta del futuro Palacio de Congresos. Ambas administraciones se acusan la una a la otra de ser la responsable del retraso en que su tramitación continúe, que está estancada desde que el 28 de diciembre la institución provincial aprobara in extremis, a tres días de que acabara el año, conceder los 4,4 millones de euros para comprar el suelo de la avenida de la Universidad donde se asentará la infraestructura. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha recibido el dinero de la subvención. La institución que preside Carlos Mazón acusa al consistorio, dirigido por el socialista Carlos González, de no haber justificado aún el gasto del dinero para la compra de los terrenos, mientras que el Ayuntamiento reprocha a la Diputación haber incluido unos requisitos para justificar la subvención que considera excesivos y que aún está tramitando.

Con todo, la polémica entre el Ayuntamiento y la Diputación a cuenta del Palacio de Congresos sigue sin aparcarse y amenaza con seguir retrasando los trámites de esta infraestructura anunciada ya en la época de César Sánchez como presidente de la Diputación. Los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento continuarán, hasta que la obra empiece, siendo utilizados como aparcamiento provisional, para lo que han sido acondicionados por el consistorio ilicitano y abierto esta semana. El dinero para el Palacio de Congresos de Elche sigue coleando El último episodio del rifirrafe entre ambas administraciones que deben ir de la mano para la construcción de este esperado Palacio de Congresos se ha escrito este jueves, durante la visita que el presidente de la Diputación ha realizado a Elche para presentar el proyecto de reforma de la oficina de Suma en Carrús. Allí, a preguntas de los periodistas sobre cómo van los trámites de esta infraestructura, cuyo anteproyecto debe aprobar la Diputación, Carlos Mazón ha asegurado que la institución que preside está a la espera de que el Ayuntamiento justifique la subvención de 4.460.401 euros por la compra del suelo donde se asentará el centro congresual, y que se hizo efectiva a escasos días de acabar 2022. "Obras son amores, que no buenas razones, y estamos hablando de 4,5 millones de razones que justifican que estamos trabajando con paso firme para ese gran Palacio de Congresos que Elche merece", ha manifestado, antes de añadir que "el Ayuntamiento no nos ha justificado la inversión, en cuanto nos acredite que lo ha pagado haremos la transferencia, en 5 minutos puede estar hecha tras justificarlo, solo es darle al botón de 'intro'". Unas manifestaciones que no han sentado nada bien a la concejala de Hacienda, Patricia Maciá, que también ha acudido al acto en la oficina de Suma. Nada más culminar la atención a los periodistas por parte de Carlos Mazón, Maciá, dentro de la oficina de Suma, ha mantenido una discusión con el responsable de la Diputación a quien le ha reprochado que utilizara esos argumentos para justificar el retraso en la tramitación de este Palacio de Congresos. La edil de Hacienda ha explicado a INFORMACIÓN que el 31 de diciembre estaba hecha la escritura y el pago a los propietarios de los terrenos y a disposición de la Diputación, pero la institución provincial, además, ha pedido al consistorio ilicitano dos requisitos más para pagar el dinero adelantado por el Ayuntamiento. Por un lado, que los terrenos estuvieran inscritos en el registro de la propiedad. "Una vez pagamos los terrenos fuimos al registro de la propiedad, pero han tardado dos meses en inscribirlos, se acaba de hacer", ha explicado la edil, quien señala que Mazón "debía venir a Elche sabiendo que su administración pide unos requisitos que se tardan en cumplir, y que creemos que son excesivos". Además de este trámite, ya resuelto, los técnicos de la institución provincial reclaman al Ayuntamiento ilicitano la tasación externa de las fincas como requisito también para justificar la subvención y pagarla. "Ahora tenemos que hacer un contrato menor, y una vez adjudicado que haga la empresa el informe", indica Patricia Maciá, lo que, sin duda, retrasará aún más los trámites, ya que la Diputación no aprobará el anteproyecto y el proyecto antes de la justificación de la subvención. "Niego que el Ayuntamiento tenga una dejación de funciones, pero hasta los técnicos del consistorio nos dicen que los requisitos que ha pedido esta vez la Diputación son excesivos", critica la edil. La Diputación aprueba in extremis el pago de 4,4 millones por los terrenos del Palacio de Congresos Borrador Por otro lado, Carlos Mazón ha señalado que la Diputación también está a la espera de que el Ayuntamiento envíe sus apreciaciones al borrador del proyecto de licitación y de obra remitido al consistorio por la institución que preside hace mes y medio. "Estamos esperando a ver qué les parece para poder seguir y avanzar", indicó Mazón. En este sentido, la edil de Hacienda explicó que la próxima semana el Ayuntamiento de Elche enviará ese documento, el programa de necesidades que considera debe tener el Palacio de Congresos. Superados estos escollos, y a falta de que los 4,4 millones de la Diputación lleguen a la cuenta del Ayuntamiento, el organismo provincial tiene que impulsar el anteproyecto del reivindicado Palacio de Congresos que lleva cuatro años dando vueltas. La Diputación ha incluido en su presupuesto una partida de 250.000 euros para su redacción. Con 4,4 millones adelantados por el Ayuntamiento, se hizo efectiva la compra de tres parcelas, una de 1.143 metros cuadrados, otra de 3.269 metros cuadrados y una tercera de 480 metros cuadrados. La cuarta necesaria, de 585 metros cuadrados, es de propiedad municipal. El Ayuntamiento quiere incluir algunas fincas más en la operación de las inicialmente previstas, terrenos para abrir una calle y acabar con unas naves que tienen un coste de algo más de 1,7 millones de euros. Esta modificación no dilata el proceso ya iniciado. Sin embargo, aún no se ha aclarado si el coste lo asumirá el consistorio, la Diputación o ambas instituciones.