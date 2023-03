Las organizaciones feministas de Elche, la Coordinadora Feminista y la Assemblea 8M, convocan a todas las ilicitanas y los ilicitanos a la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, a las 19.30 horas desde la Plaza de la Aparadora hasta la Plaça de Baix. Este 8 de Marzo, las organizaciones feministas de Elche hacen un llamamiento a la ciudadanía para volver a llenar las calles de igualdad, reivindicación y avanzar en el camino para lograr la justicia y la equidad real para todas.

Bajo el lema, ‘Ni un paso atrás’, las organizadoras reivindican los derechos y la dignidad de las mujeres, así como denuncian todas las desigualdades y la expresión más terrible de esa desigualdad: la violencia y los asesinatos machistas. Ya en este 2023 son 8 las mujeres asesinadas, siendo 1.190 mujeres las que ya no están por culpa del terrorismo machista, según los datos oficiales desde que se contabilizan estas cifras.

Industria sumergida

En concreto, las organizadoras dicen basta a que las mujeres no estén representadas en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida; basta a que no exista una distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado; basta a no combatir la feminización de la industria sumergida y los trabajos más precarios; basta a no erradicar todas las violencias contra las mujeres y niñas; basta a no poner medios para abolir la prostitución y la eliminación de la trata con fines de explotación sexual de mujeres y menores; basta a que se vean ninguneados los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; basta a tener que mendigar espacios y recursos para el empoderamiento de las mujeres; basta a la falta de coeducación en igualdad en las aulas; basta a no poner medios para revertir la feminización de la pobreza aumentada por la pandemia sanitaria; basta a la brecha salarial que se sitúa en más de un 20% de media el salario que dejan de percibir las mujeres respecto a los hombres; basta al avance de la extrema derecha que ataca directamente a los derechos y dignidad de las mujeres; y basta a los efectos que sufren en especial las mujeres en contextos de guerra cuando son desplazadas forzosas, refugiadas, convertidas en botín de guerra, en víctimas de abusos sexuales y de las redes de trata.

Actividades para calentar motores

También se han organizado actividades previas como es la mesa informativa y taller de pancartas que tendrá lugar este sábado día 4 en la Plaza del Raval por parte de la Coordinadora Feminista. Así mismo, la Assemblea 8M ha organizado una jornada de convivencia para el miércoles 8 de 11.30h a 14h en la Plaza de las Chimeneas donde habrá micro abierto, lectura de manifiestos y actividades artísticas. También por la tarde, a las 18 horas en Plaza de la Aparadora, en concreto en el Jardín de Lucrecia Pérez, habrá una concentración previa a la manifestación donde se hará lectura de manifiesto y actividades artísticas como la batucada de Sambaq y bailes de Jamburana.

Además, las organizadoras recuerdan que hay huelga estudiantil, de consumo, laboral y de cuidados y se ponen a disposición para informar a la ciudadanía a través de las redes sociales.