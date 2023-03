Los colegios de Abogados y de Procuradores de Elche han acordado con Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) la posibilidad de que los profesionales puedan solicitar información de la oficina judicial, con al menos 24 horas de antelación, para saber si estos secundan o no la huelga, y así prever la suspensión o no de los señalamientos.

La medida se toma porque la suspensión de estos juicios, sin preaviso suficiente, provoca en los profesionales una pérdida de tiempo y trabajo al tener que preparar una vista que después se suspende.

El Decano del Colegio de Abogados y el Decano del Colegio de Procuradores de Elche se han reunido en el Palacio de Justicia con Letrados de la Administración de Justicia para tratar los problemas y los perjuicios que se están provocando como consecuencia de la huelga que mantienen.

Se ha puesto de manifiesto por los colegios profesionales el perjuicio que les produce a los ciudadanos la suspensión de los juicios, los señalamientos sine die, consignaciones económicas que no llegan a sus destinatarios y otros problemas.

Así, han trasladado a los letrados judiciales los agravios que soportan sus colegiados como consecuencia de no avisar anticipadamente la suspensión de los juicios y señalamientos. De ahí que se haya propuesto por los colegios profesionales a los letrados judiciales la posibilidad de que los profesionales puedan solicitar información de la oficina judicial con al menos 24 horas de antelación, para saber si estos secundan o no la huelga, y así prever la suspensión o no de los señalamientos.

Notificación masiva

En la reunión también se trató la problemática que surgirá cuando se desconvoque la huelga por la notificación masiva de las resoluciones judiciales acumuladas en el periodo de huelga. De este modo, se ha propuesto por los profesionales que la misma sea gradual para minimizar los efectos perjudiciales que provocaría una notificación masiva sin control.

Las dos propuestas planteadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores han sido aceptadas por los Letrados de la Administración de Justicia que acudieron a la reunión, y las trasladaran al resto de sus compañeros de los juzgados de Elche.