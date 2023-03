¿Se puede circular por la calle Olegario Domarco Seller? Es la pregunta que sigue surgiendo en este vial de Carrús tras inaugurarse hace un mes la remodelación de una calle que ha supuesto la eliminación de todos sus aparcamientos. Podemos ha recriminado al Ayuntamiento la confusión que se está generando en esta arteria de la ciudad porque cuando el equipo de gobierno presentara su proyecto de «corredor verde» habló de crear una plataforma única, donde la circulación de los vehículos estaría permitida a una velocidad inferior a la del peatón. La respuesta del alcalde, Carlos González, es que no, el tráfico solo se permitirá en esta calle para acceder a los garajes y para garantizar el suministro de los establecimientos comerciales. Unas reglas que el Ayuntamiento dio a conocer cuando inauguró la calle el pasado mes.

La formación morada advirtió este viernes que simplemente haciendo una comprobación in situ de la señalización de Olegario Domarco Seller, «se puede observar que ésta se corresponde con una vía de plataforma única, y que por tanto se permite la circulación de vehículos a motor siempre sin superar la velocidad de 20 kilómetros por hora».

El candidato a la Alcaldía de Podemos, Moisés García, ha pedido al equipo de gobierno que realice una campaña de información dirigida a los vecinos y vecinas de la zona con la finalidad de que conozcan la normativa real de circulación y así se puedan evitar males mayores.

Y es que la formación morada no entiende por qué después de anunciar que allí iba a haber una plataforma única González declarara que se había peatonalizado la calle y que solo se iba a permitir el paso de vecinos y comerciantes, «cuando se puede comprobar fácilmente que esta afirmación no es cierta» advirtió García.

Desde la formación morada alertaron de que esta «desinformación puede provocar algún tipo de percance al no esperar que circulen vehículos por la zona». Además, Podemos ha reclamado al alcalde que «rectifique las declaraciones que realizó tras la finalización de las obras, pues no es cierto decir que se peatonalizó y por tanto que no pueden circular vehículos».

Aparcamiento nocturno

Mientras tanto, coches que aparcan en la calle Olegario Domarco Seller, sobre todo, de noche. Es la estampa que se produce con ocasiones en este vial de Carrús pese a su peatonalización y supresión de 120 plazas de estacionamiento a ambos lados del vial.