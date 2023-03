Francisco José y Manuel Mas: «Ojalá algún día lo ecológico sea mayoritario pero ahora no sabemos si nos vale la pena»

¿Qué supone para ustedes el premio?

Es una alegría al reconocernos tantos años de trabajo, somos una empresa familiar, empezaron nuestros padres, que era hermanos, y cada vez vamos creciendo en cadenas de supermercados. Somos primos, pero como hermanos, porque hemos estado desde pequeños al son de la misma cultura y haciendo lo que se hacía antes. Y ahora la tercera generación tiene sus estudios y se mueve mucho, por lo que confiamos en seguir funcionando.

Sus antecesores marcaron las raíces en los años sesenta. ¿Cómo mamaron la pasión por el campo?

Era lo que veíamos en casa, no sabíamos hacer otra cosa que no fuera la agricultura. Si nuestros padres hubieran tenido un almacén de zapatos seriamos zapateros pero nuestros padres se dedicar a esto y hemos intentado incrementarlo y que sea viable.

Han multiplicado la producción en estas décadas. ¿Cómo han cambiado la forma de trabajar?

Nuestros padres hacían un 15-20% de lo que cultivamos hoy, Sólo en granada producimos un millón y medio de kilos y aunque no es una cooperativa es como si lo fuera, tenemos agricultores afines, unos 60-70, que entregan el género y les cotizas el máximo que puedas. En alcachofas hacemos 2.000 toneladas e higos producimos un 20-30%, unas 100 toneladas.

¿Hay más rentabilidad con la granada mollar?

Sí porque hay menos producciones, este campo se está envejeciendo, hay mucha gente mayor, el rendimiento no le da y lo dejan, la granada mollar no es que vaya a faltar mucha pero seria buena inversión volver a plantar. De los clientes que tenemos de granada mollar el 30-35% tienen de 70 a 80 años y esta gente si no rentabiliza ese 30% hay que suplantarlo haciendo nosotros más plantaciones. Vemos que la granada mollar puede seguir teniendo buen futuro. El problema es que hay personas mayores que tienen miedo de que algún familiar les ayude porque si ve la administración que no está dado de alta viene la sanción, y eso no puede ser así, y las pagas que dan al agricultor tampoco dan para vivir.

No lo pone fácil entonces la administración...

No sabe lo que es el día a día del campo. Nosotros tenemos unas trece personas extranjeras trabajando, todas con papeles, pero podemos porque tenemos 1.000 hectáreas, pero el que tenga 5.000 metros eso no lo puede hacer porque los papeles le viene muy mal a la gente, y luego llega alguien con papeles que se ofrece a ayudar, y la gente no se fía.

¿Se puede innovar más en el sector agrícola?

Siempre hay novedades y cosas mejores, no podemos decir nunca que estamos a tope. De las 100 hectáreas que tenemos en plantación de alcachofa, 70 tienen riego por goteo, y hemos hecho embalses porque no tenemos agua. Luego con el ecológico no hemos tirado adelante porque esa venta es muy pequeña, y no sabemos si nos vale o no la pena.

¿Es el futuro lo ecológico?

Ojalá algún día sea mayoritario pero ahora mismo tendríamos que montar otra nave porque está prohibido hacer el ecológico junto con el convencional, y tendríamos que irnos a un polígono. Y luego hay productos que en ecológico no funcionan como la alcachofa, que lo vemos imposible porque se llenaría de gusanos y no valdría.

¿En qué lugar les deja la nueva Política Agraria Comunitaria PAC?

Todo eso va en contra nuestra, hay una política de manera de que lo ecológico es lo mejor y vienen a decir que la tierra esté dando problemas de lluvias torrenciales, pero hemos visto más riadas a lo largo de décadas, ¿antes no había cambio climático?, y ¿por qué no nos dan el agua para producir? Al final van a poner plantas solares, secarlo todo, entonces sí que será una lluvia de 300 litros que será la riada y un año sin llover, es lo que van a conseguir.

Realizan un 70% de exportaciones. ¿Qué países se siguen resistiendo?

En el 1968 nuestros padres estaban exportando casi todo a Francia y Reino Unido, no hacían nada nacional, hemos ido creciendo. Fuera por ejemplo hacíamos campañas para Rusia y no podemos, está totalmente vetado y se envía algo no por terceros, si no por quintos. Antes incluso de la guerra ya había vetos, y era un buen mercado, hacíamos un 20-25% de fruta con un buen precio. Hemos crecido suficiente en mercado nacional y nuestra producción la acoplamos en Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Dinamarca...

"Hace 15 años hacíamos un millón y medio de kilos de habas, hoy se ha perdido el producto y el consumo porque tenemos a Marruecos que lo hace y la mano de obra allí es regalada

¿Cómo les afecta la competencia extranjera?

Eso es el día a día, hace 15 años la empresa hacia un millón y medio de kilos de habas, hoy se ha perdido el producto y el consumo porque tenemos a Marruecos que lo hace y la mano de obra allí es regalada, si yo pedía dos euros ellos pedían 80 céntimos, es otro mundo.

¿Cómo llevan el anuncio de recorte al Trasvase?

Es una incertidumbre, no sabemos cuando vamos a tener agua, no podemos ponernos a prever plantación de alcachofa para el año que viene, debemos tener una seguridad, es todo política, mucho medio ambiente y poco grano.