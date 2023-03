El Centro de Inteligencia Digital (Cenid) es una iniciativa de la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para crear el principal referente de la provincia de Alicante en cuanto a desarrollo, investigación, divulgación y aplicación de estrategias y tecnologías habilitadoras digitales. Todo ello al amparo de la experiencia y el conocimiento del personal investigador y científico de ambos centros universitarios. El vicerrector de Tecnologías de la Información de la UMH, Federico Botella, acaba de asumir la dirección con ilusión y muchas ideas y proyectos.

¿Asume como un reto la dirección del Cenid?

Sí. Quiero continuar en la línea de transformación digital, de digitalización, de transmitir a la sociedad todos los retos, oportunidades y amenazas que están viniendo con la inteligencia digital, la artificial y la digitalización.

¿Es una amenaza la digitalización para el empleo?

No. La sociedad debe comprender que lo digital no es una amenaza, debe ser una herramienta complementaria para mejorar las tareas habituales o nuevas, como cualquier otra herramienta que hemos tenido en la sociedad. Hay que ver la digitalización como herramienta que nos apoya a los humanos y no tenerle el miedo de que me va a reemplazar, que vamos a desaparecer los humanos. Mi padre era herrador y desaparecieron los caballos cuando vinieron los coches en los años 60 y se hizo cerrajero. Panaderos sigue habiendo, ahora más industrial.

Pero donde había cinco panaderos ahora hay uno por las máquinas. ¿Qué hacen los otros?

Tienen que hacer algo distinto, que busquen otros nichos. Hay que buscar otras oportunidades, los trabajos siguen evolucionando. Ha pasado toda la vida.

Pero sigue habiendo miedo a que lo digital lo abarque todo...

Todos los miedos en todas las sociedades se han vivido por desconocimiento. Las personas tenemos miedo a lo desconocido. El móvil como tal lleva unos años pero el smartphone lleva desde 2007, cuando Steve Jobs quita el puntero y mete un teléfono, un reproductor de música y un navegador de internet. De eso que aparece en el 2007 a ahora ha aparecido una nomofobia, las personas no saben vivir sin móvil. Hoy te ayuda hasta la conducción o navegación. Hay que hacer un buen uso y ético de la tecnología. Las personas que sigan siendo personas, y las máquinas serán herramientas que nos ayuden.

¿Se está haciendo buen uso de la tecnología?

En general, sí. Como toda herramienta, hacemos buen uso o malo. Con un cuchillo se puede cortar jamón o asesinar a una persona. Con la tecnología lo mismo. Ahora tenemos mal uso con la ciberdelicuencia, los ataques, la internet profunda o los pagos fraudulentos por internet. La pandemia ha hecho una evolución de la digitalización bestial. Cuando encierran a todo el mundo solo teníamos comunicación digital. Algunas empresas siguen aprovechando el teletrabajo. El timo de la estampita ha desaparecido, ahora roban por internet, con el phising, con los engaños, para robarte las claves y vaciarte la cuenta. Estamos avanzando, de todos modos, y el Cenid es una apuesta de la Diputación, junto a la UA y la UMH, para mejorar en la provincia de Alicante la digitalización y que avancemos hacia un mundo más digitalizado y productivo.

¿Más alfabetización digital?

Por supuesto. Es uno de los retos que tenemos. No es solo entrar en las redes sociales. Habría que hacerlo desde el colegio, en China ya lo hacen. Desde pequeñitos se debería pensar en computación y en programación.

¿Qué retos se ha marcado?

Hay que mejorar la cultura de la digitalización de las personas. En España estamos muy avanzados en el tema de sede electrónica, firma electrónica o DNI electrónico, que no lo tienen otros países. Un ciudadano puede interactuar con un certificado con todas las administraciones y eso lo vemos aquí normal, pero, por ejemplo, en Latinoamérica no. Ahora tenemos los retos de las personas mayores. Tampoco es ético que los sacamos del papel y les obligamos a todo digital. Hay que tener un equilibrio.

¿Hay techo en la digitalización?

No. En la investigación y en la transformación del conocimiento no hay barreras. Los límites de la investigación son infinitos. El único techo lo marcan los recursos económicos, que limitan las investigaciones, pero nunca la creatividad.

¿Qué avance digital espera?

El del procesamiento del lenguaje natural, de la voz. Ha avanzado rápido pero no está fino. Espero que en breve lleguemos a un sistema en el que la traducción automática sea instantánea. Que una conversación la mantenga un chino, un americano y un español y que automáticamente una máquina vaya traduciendo. ¿Le quitamos trabajo a los traductores? Posiblemente sí y esas personas deben buscar alternativas.

Las dos universidades públicas de la provincia están muy avanzadas en nuevas tecnologías...

Está la Fundación Ellis de la UA con Nuria Oliver, que es un polo de atracción mundial de inteligencia artificial. En la UMH está el Instituto de Neurociencias o investigaciones en redes inalámbricas, en conducción autónoma, abogacía digital o el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria.