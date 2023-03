Podemos ha presentado este fin de semana alegaciones para la modificación de la ordenanza contra la prostitución en Elche. Según informan, el sentido de estas alegaciones van en pro de "mejorar y dotar de medidas desde el ámbito municipal para que la lacra que supone la explotación sexual y la trata acabe efectivamente en nuestro municipio".

Así por ejemplo, exponen que sin dotar a la Policía Local de formación adecuada para atender los casos de explotación sexual, "se les deja con la responsabilidad de dictaminar como lo haría un juez si están ante un caso de prostitución masculina, sin penar en la ordenanza, o femenina, si realmente es una pareja, etcétera... Que ante la presunción de veracidad del agente de seguridad puede llevar a situaciones cuyo objetivo se alejen del objetivo de la ordenanza".

Moisés García, candidato a la Alcaldía de Podemos, señala así que el borrador de la ordenanza contra la prostitución "se centra prácticamente en sancionar a quienes explotan sexualmente o solicitan negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos”. "Creemos que esto repercutirá finalmente en que las mujeres explotadas que se encuentran en la peor situación, tengan que buscar lugares más escondidos que las expondrá a situaciones de mayor vulnerabilidad, o aumentarán las amenazas, multas o sanciones por parte de los explotadores sexuales hacia ellas", añade.

Por ello, Podemos plantea en las alegaciones "mejoras y medidas" que ayuden a acabar con la explotación sexual y la trata, "poniendo en el centro a las mujeres víctimas de ella y no las criminalice dejándolas en los márgenes como creemos que hace el borrador de la ordenanza, pues encontramos demasiadas similitudes entre este borrador de ordenanza y la ordenanza del Partido Popular de Alicante que criminaliza a las personas sin hogar”.

A continuación, el escrito de alegaciones remitido por Podemos al Ayuntamiento de Elche:

"Que en el tablón de anuncios y edictos electrónicos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elche se publicó en fecha 13 de febrero de 2023 la Audiencia e información pública, por un plazo de 15 días hábiles, del borrador del proyecto de Ordenanza Municipal contra la Prostitución y la trata con fines de explotación sexual del Ayuntamiento de Elche.

Que basándose en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: El borrador de la ordenanza muestra interés mayor en esconder la prostitución y sacarla de nuestras calles que acabar realmente con ella.

SEGUNDO: La ordenanza solo legisla contra el tipo de prostitución más precario que existe, contra las mujeres con menores recursos, abocadas a ejercer en la calle y que más expuestas se encuentran ante las mafias que las explotan. En ningún caso legisla contra los llamados coloquialmente “Night Clubs”, “Casas de citas”, “masajistas”, “casas de putas”, etc...

TERCER: Derivado de lo anterior, ante la estructura en la que se sostiene la prostitución más precaria, cualquier multa, sanción, etc... que recaiga en quien explota a la prostituta o la persona que realiza la actividad de carácter sexual con la prostituta, finalmente aunque en la ordenanza no se recoja recaerá en la propia prostituta.

Conociéndose por ejemplo la estructura de la última trama de explotación sexual destapada en Elche, se darían lesiones físicas, amenazas, multas o retirada de ingresos económicos. Por lo que se entiende que para evitarlo seguirían ejerciendo la prostitución pero en lugar más alejados, menos seguros y que por tanto las dejaría más expuestas e inseguras.

CUARTO: Que creo que se deja equivocadamente a la policía local como juez y parte, recayendo sobre ellos determinar si las personas que denuncien son una simple pareja, se está ejerciendo un acto sexual con una prostituta, es el hombre el que ejerce la prostitución y por tanto no habría sanción.... sin ni siquiera establecerse en la ordenanza que estos agentes serán dotados de algún tipo de formación para realmente detectar los casos de explotación.

QUINTO: Que los mayores centros de explotación sexual son sobradamente conocidos por el saber popular y se dejan de lado en la ordenanza, pues en la misma se remarca que se sancionará a quienes publiciten la “prostitución”.

Por tanto, al publicitarse como salones de masajes, restaurantes, salones de baile, night club, etc... quedan fuera de esta ordenanza locales que son sobradamente conocidos por todos, como centros donde se explotan sexualmente.

SEXTO: Que creo que se generan errores no intenciones en la redacción por los que se podría permitir la prostitución en un vehículo en movimiento, con las lunas tintadas según los parámetros legales, en una zona donde no haya gente y por tanto no haya alteración del orden público.

SÉPTIMO: La dificultad que plantea determinar a qué distancia se encontraba realmente la persona que va a ser sancionada, y la inseguridad jurídica que esto crea a la hora de determinar si se ha cometido o no el hecho objeto de sanción.

OCTAVA: Que el Título III “ACCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN” que debería ser el centro de la ordenanza, apenas ocupa una hoja dejándose todo a la buena voluntad de la administración sin un plan específico real, ni fechas de elaboración, etc...

NOVENA: La ordenanza no recoge las distintos casos de vulnerabilidad que viven las prostitutas y más las precarias que es a quien va dirigida esta ordenanza, casos de vulnerabilidad como mujeres en situación irregular, en situación de pobreza extrema, etc...

DÉCIMA: Que la punición y el establecimiento de sanciones no desvictimiza, por lo que no soluciona el problema.

UNDÉCIMO: Que en la sociedad patriarcal actual, si no se ponen los medios reales para que las mujeres puedan dejar de ejercer como prostitutas no habrá un fin real de esta situación. Y que el punitivismo y la sanción no resuelve realmente el problema.

Por todo lo cual, formula las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERO: Modificar del Título I “Disposiciones Generales”, el Artículo 2. Ámbito de aplicación, quedando redactado de la siguiente forma: “El ámbito de objetivo de aplicación de la presente Ordenanza comprende el término municipal de Elche”.

SEGUNDO: Suprimir íntegramente el Titulo II “Infracciones y Régimen Sancionador.”

TERCERO: En el Artículo 21. Plan Municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución, punto 1 fijar fecha de tres meses para la elaboración y aprobación del plan integral, quedado redactado “.... con la finalidad de que puedan integrarse social, económica y laboralmente en la sociedad. Dicho plan se elaborará y aprobará en un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación y publicación de la Ordenanza”.

CUARTO: Añadir en el Artículo 21, punto 2, a): “...que trabajen con mujeres en situación de prostitución, víctimas de explotación sexual y trata”.

QUINTO: Dar nueva redacción al Artículo 21, punto 2, b) “Determinará los mecanismos y canales para que en nombre de las mujeres en situación de prostitución y víctimas sexuales se hagan las gestiones necesarias en el ejercicio de sus derechos, sobre los recursos y servicios a los que puedan acceder”.

SEXTO: Añadir en el Artículo 22, punto 2, un nuevo subapartado con la letra f) según la siguiente redacción: “Se creará un censo anónimo de mujeres víctimas de la prostitución, de la explotación sexual y trata. Con la finalidad de obtener más información de la situación real en la cual se encuentran y tener mayor acceso a ellas para lograr acabar con la situación de vulnerabilidad y precariedad en al que viven.”.

SÉPTIMO: Añadir en el Artículo 22, punto 2, letra c) un nuevo subapartado vii, según la siguiente redacción: “planes de empleo específicos para aquellas mujeres que formen parte del censo del apartado f)”.

OCTAVO: Añadir en el Artículo 22, punto 2, un nuevo subapartado con la letra g) según la siguiente redacción: “Se destinarán recursos municipales para ampliar el parque público de vivienda municipal con la finalidad de dar una solución habitacional rápida, para aquellos casos que por sus características sea necesaria una intervención urgente ante la situación en la que se encuentre la mujer víctima de prostitución, explotación sexual o trata”.

NOVENO. Añadir en el Artículo 22, punto 2, un nuevo subapartado con la letra h) según la siguiente redacción: “Se dotará a través de recursos municipales la contratación la atención psicológica necesaria y suficiente para atender a las mujeres víctimas de prostitución, explotación sexual o trata, que se encuentren dentro del censo del apartado f".