El Ayuntamiento de Elche tiene 21,9 millones de euros, que le han sobrado tras liquidar el presupuesto del año pasado, para gastar o invertir a partir del 21 de abril, el último mes antes de que se agote el mandato y lleguen las elecciones. PSOE y Compromís destinarán ese remanente de tesorería, tal y como se comprometieron, lo primero a suplementar las ayudas sociales que recortaron en las cuentas de este 2023, bajo el argumento del incremento de otros gastos, en especial el de la factura de electricidad que costará más del doble que el ejercicio anterior (11,6 millones de euros). Entre las prestaciones que se verán compensadas están las de emergencia y las del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Las cifras concretas están por cerrar, según la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, y será este viernes cuando la junta de gobierno apruebe las modificaciones presupuestarias pertinentes antes de su luz verde definitiva en el pleno de este mes.

La responsable del área también señaló que utilizarán ese dinero para "compromisos" con el área de Recursos Humanos, ya que entre otras cosas, el equipo de gobierno ha decidido duplicar el plus de productividad a los funcionarios hasta los 1,4 millones de euros, una medida aprobada con el respaldo unánime de los sindicatos, que beneficiará a 1.200 trabajadores con 600 euros de mínimo por empleado. Igualmente, hay previstas subidas salariales a algunos funcionarios y creación de jefaturas con designaciones "a dedo" por 284.000 euros extra dentro de una reestructuración de los puestos de trabajo.

5 millones de deuda en Elche

Por otro lado, una parte de ese sobrante irá a parar a amortizar deuda a los bancos. En estos momentos el Ayuntamiento ilicitano debe a las entidades bancarias 5 millones de euros sin contar los préstamos que solicitó pero que todavía no están dispuestos. El pasado ejercicio los responsables municipales optaron por destinar 6 millones a adelantar el pago de la deuda con el remanente de tesorería, que fue de 22,9 millones, mientras que el restante fue para modificaciones presupuestarias y créditos extraordinarios, destacando los 7 millones de euros empleados para ayudas para paliar "los efectos de la crisis de Ucrania".

La concejala de Gestión Tributaria ha calificado de "normal tirando a bajo" el remanente de tesorería que han obtenido las arcas municipales, el cual, sin descontar las facturas que quedan por cobrar por parte de los proveedores (por valor de 2,8 millones de euros), asciende a 24,7 millones de euros. De ahí los 21,9 millones que el Ayuntamiento tiene disponibles este 2023, más 880.000 euros de VisitElche, por inversiones no ejecutadas el pasado ejercicio que no estaban sujetas a préstamo, así como partidas consignadas del presupuesto que se quedaron sin gastar porque se recibieron subvenciones, según justificó Maciá quien destacó que es positivo tener un remanente positivo "si no sería un problema", eso sí reconoció que no es bueno tenerlo alto "porque eso significa que no se ha ejecutado el presupuesto".