Soler apura hasta última hora mañana para dar a conocer el orden de lista de los socialistas en Elche

El secretario general del PSOE de Elche, Alejandro Soler, ha convocado a la ejecutiva ilicitana este miércoles a las 21 horas, tras la manifestación del 8M, para dar a conocer el orden que ocuparán los 26 aspirantes de la lista consensuada a las municipales que se presentó a votación de la asamblea hace dos semanas.

Lo hace apurando los plazos porque la misma tiene que ser ratificada por el comité provincial y nacional esta misma semana cuando inicialmente estaba previsto darle carpetazo hecho hace ocho días. ¿El motivo? Nadie lo sabe y todas las fuentes consultadas en su entorno, incluso algunos de los ediles más cercanos, dicen desconocer el lugar que ocuparán y si estarán o no en puestos de salida.

Candidato provincial

El hecho de que la dirección regional no quiera que Francis Rubio, un hombre de confianza de Soler, forme parte de la lista de candidatos provincial a las autonómicas, pese a ser el que más sufragios recibió en esa votación, por delante de Luis Galiana, hijo de otro histórico del PSOE de Elche, José Luis Galiana y hermano de la concejala Mariola Galiana, se interpreta como uno de los motivos por los cuales el secretario local no ha movido ficha ante su ejecutiva. Por ello y por el affaire que protagonizó uno de los elegidos, Doménico Quartara, después de que se supiera que fue denunciado por Sanidad hace una década por ejercer como falso médico, por lo que fue «invitado» a dejar la candidatura.

La lista que Soler pondrá en orden sobre la mesa de la ejecutiva, todos detrás de Carlos González, ni siquiera tiene que ser la misma que se votó porque no es vinculante; es decir, pueden aparecer nombres y salir otros, aunque a priori se producirán pocos o muy pocos movimientos. Si Francis Rubio, como insisten desde València, no entrará como aspirante a diputado, es posible que encuentre acomodo en la lista local.Ahora bien, todo son especulaciones. El propio Soler aseguró anoche a este diario, de forma escueta, que no hay nada cerrado al respecto sobre su propuesta para València. Lo que sí que queda más que claro es que el haber ganado las elecciones como secretario provincial no le han granjeado ni amistades ni cercanías con la dirección del aparato regional y esto es una prueba evidente.

Nombres del PSOE

Tras la salida de la lista municipal de Puri Vives, edil de Tercera Edad, y Marga Antón, de Cultura, ambas por invitación de Soler, quien no las incluyó en la candidatura única que se votó, todo hace pensar que Saray Huertas y Gema Fos se unirán a los nombres de Patricia Macià, María José Martínez, Mariola Galiana y Ana Arabid (esta por la cuota del alcalde, Carlos González) como las que tienen más posibilidades de colocarse en los puestos de salida. Como se recordará, los socialistas cuentan en la actualidad con 12 representantes en el plenario ilicitano.

El secretismo rodea la decisión del secretario local que ni a su círculo más próximo ha revelado en qué puestos irán

Soler, en cambio, no apartó de la lista consensuada que presentó a votación por los afiliados a ninguno de los hombres y concejales por lo que Mariano Valera, Vicente Alberola, Héctor Díez,Ramón Abad y Carles Molina entran en la «quiniela» para repetir.Algunas fuentes apuntan a que, el nombre más débil de esta lista es el del actual concejal de Turismo, hombre próximo a Soler, que, de ser necesario, acatará aquello que se le diga. Queda saber si MiguelSerna, jefe de Alcaldía, entra o no en puestos de salida.Algunas fuentes aseguran que podría ser el número 13, con lo cual en la actual composición no cabría. Ahora bien, todo puede pasar.

Da la sensación de que Soler está pendiente de lo que pase en València con su delfín. En caso de que sea rechazado es posible que entre en la lista de las municipales porque, como ya hemos dicho, lo que se votó por los afiliados no deja de ser más que una propuesta. La decisión es suya y se sabrá hoy.