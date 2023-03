Paco Uclés fue el fotógrafo de la eterna sonrisa cuando no de la carcajada, lo que lo convertía en una persona envidiable que, si tenía algún problema en la vida, sabía disimularlo tras ese buen humor del que siempre hacía gala. Persona de verbo fácil y amigo de todo el mundo, no había rincón de Elche donde no se le conociera. Yo, como muchos, lo recuerdo sobre su motocicleta, sin negar nunca a nadie el saludo. Trabajador, fiel a sus amigos, constante.

Desde este martes, la plaza Paco Uclés ya es una realidad. El espacio público en memoria del "decano del fotoperiodismo", como lo define el Ayuntamiento de Elche, está ubicado en la calle José Antonio Cañete Juárez, frente a la Jefatura de la Policía Local. Captó con su cámara durante más de cincuenta años todos los acontecimientos que eran noticia en Elche, pero sobre todo dejó su impronta y su genio. El alcalde, Carlos González, asistió a este encuentro acompañado de miembros del equipo de gobierno y la corporación municipal, además de miembros de la Asociación de Informadores de Elche, familiares, compañeros de profesión y amigos. "Decano", para el alcalde El regidor ilicitano calificó a Uclés como “un excelente profesional que estuvo al pie de todas las noticias y que recorría la ciudad cubriendo todo lo que acontecía en el momento, lo que provocó que en buena medida se ganara el apelativo de ‘decano de los fotógrafos de la ciudad". Añadió que fue “una bellísima persona” y dijo que poder llevar a cabo este merecido acto, “hace justicia con alguien que ha trabajado para que la ciudad haya estado debidamente informada”. El responsable del equipo de gobierno agradeció a la Asociación de Informadores su propuesta de reconocer y poner en valor el delegado de una persona que había trabajado durante cinco décadas por y para la información en Elche. En este sentido, dio a conocer que se está estudiando en hacer junto a la Universidad Miguel Hernández una publicación que recoja una parte de ese legado y llevar a cabo una exposición con la que poder disfrutar y rememorar de todo lo que hay detrás de esas imágenes. Trayectoria de Uclés como fotógrafo Por su parte, Gaspar Maciá, compañero del distinguido y miembro de la Asociación de Informadores de Elche, hizo un repaso por la trayectoria de Uclés y señaló que “no sólo fue el fotoreportero más prolífico y destacado, sino que sus fotografías cuentan el devenir de este pueblo día a día con una impronta que va más allá del afán informativo y una indudable característica mirada humana que las hace tan especiales. Paco Uclés comenzó a hacer fotos para La Verdad a mediados de los años 50 que fue cuando el periódico empezó a publicar informaciones sobre Elche y la provincia. Cubrió los principales acontecimientos de la ciudad y la vida cotidiana de los ilicitanos, incluidos todos los partidos del Elche C.F., motivo por el que el club franjiverde le rindió homenaje cuando se jubiló a sus 66 años en 2009. Desde ese momento siguió dedicado activamente a organizar y digitalizar su archivo, labor que no pudo culminar al fallecer en 2012”. Maciá recordó que ha sido el periódico La Verdad el que ha cedido a la ciudad su inmenso legado fotográfico de más de 40.000 imágenes que en estos momentos está siendo digitalizado por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMHE) y ha adelantado que el próximo año se llevará a cabo una exposición en homenaje a su memoria coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento. Una iniciativa que ha sido impulsada por la Asociación de Informadores de Elche junto con la familia y que el Ayuntamiento ha acogido con gran interés y cariño. Agradecimiento Uno de los hijos del distinguido, Alejandro Uclés, también dejó unas palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento por la concesión del espacio público a su padre, quien se desvivió por su trabajo. Según ha relatado “Paco salía corriendo a por la foto porque el suceso no esperaba. No había festivos y ni siquiera la Nochevieja la pasaba con nosotros porque tenía que estar en la Plaça de Baix haciendo la foto”. Finalmente, se descubrió la placa conmemorativa para inmortalizar el momento.