Una dimisión "en diferido"

Hace diez días en mitad de una sesión plenaria para sorpresa de muchos, para otros no, Eva Crisol anunciaba que dejaba su acta como concejal de Ciudadanos (Cs). La admisión de su excompañero Eduardo García-Ontiveros en la formación naranja precipitaba la decisión de la portavoz del grupo municipal y abría un tiempo nuevo en el partido a nivel local. Sin embargo, esa dimisión todavía no ha acabado de producirse porque Crisol sigue siendo formalmente edil del Ayuntamiento de Elche y también afiliada de Cs.

La que ha sido la cabeza visible de esta formación a nivel local en los últimos tres años todavía no ha dejado el acta de concejala porque considera que su trabajo "todavía no está cerrado". Crisol ha admitido a este diario que hay "trámites que tienen que ver con el partido que todavía no se han solucionado", sin querer entrar en más detalle, y que no se marchará hasta que no se resuelvan. Una cuestión que asegura que ya comunicó al equipo de gobierno, como al secretario municipal.

Un conflicto con la contabilidad

Esos asuntos que están pendientes de cerrar tienen que ver con gastos corrientes del grupo municipal de Elche que se tienen que liquidar por parte de la dirección de Ciudadanos. Crisol ha asegurado que su intención "es dejar cuanto antes el acta" pero que todo dependerá del tiempo que tarde el aparato del partido en resolver el "asunto". Su intención es que este conflicto pueda zanjarse en "cuestión de días", sobre todo, antes del próximo pleno que tendrá lugar a final de mes. Y es que a ninguno les gustaría repetir el momento de tener que sentarse uno al lado del otro en la bancada del Ayuntamiento como ocurrió en febrero, ya que la relación entre ambos es nula.

Mientras tanto, pese a que también hace diez días anunció que presentaría su baja del partido, al que ha estado afiliada hace una década la todavía concejala del Ayuntamiento de Elche, afirma que la formación no se la ha concedido todavía, mientras a otros sí que se la dieron en apenas 24 horas.

Que Crisol siga siendo todavía edil está bloqueando que produzca el relevo en el grupo municipal y que se nombre a García-Ontiveros portavoz. La que está llamada a ser el número 2 de la formación naranja en lo que resta de mandato, Irene Ripoll, al parecer predispuesta a coger el acta, tampoco ha ocupado el cargo todavía.

Con ello, Crisol sigue teniendo acceso a la firma electrónica del Ayuntamiento y también despacho del grupo municipal de Ciudadanos, al igual que ya tiene el recién admitido Eduardo García-Ontiveros, a quien el Ayuntamiento le habilitó un espacio en el edificio municipal cuando le expulsó el partido dividiendo el de la formación naranja con un muro.