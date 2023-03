El Proyecto Poble Feminista del IES Carrús ha llegado al barrio de San Antón con un jardín dedicado a la activista y defensora de los derechos LGBTIQ+ Marsha P. Johnson. Coincidiendo con la celebración del 8M que se está llevando a cabo durante el mes de marzo, el alcalde, Carlos González, ha inaugurado este espacio junto a la concejala de Educación, María José Martínez, y otros ediles, la coordinadora del proyecto, Rosa Belmonte, la directora del IES Carrús, Antonia Lledó, y alumnado de la ESO del centro.

El regidor ilicitano ha puesto de relieve el proyecto del instituto con el que se pretende dar visibilidad a la importancia que las mujeres tienen en la sociedad y que durante mucho tiempo ha sido invisibilizado. “Un trabajo alineado con el que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento para intentar feminizar el callejero de Elche ya que se daba la circunstancia de que en pleno siglo XXI más del 95% de las calles de nuestra ciudad estaban dedicadas a hombres y solo el 5% a las mujeres”, ha señalado González.

En este sentido, el alcalde ha mostrado la satisfacción que supone haber compartido la necesidad de trabajar para favorecer la presencia de la mujer en los espacios públicos y ha recordado algunas plazas que se le han otorgado en los últimos años a mujeres pioneras en su profesión o que han tenido relevancia en otras actividades menos visibles.

“La realidad es que los avances sociales son producto del esfuerzo tanto de mujeres como de hombres y, por eso, se le ha dedicado este espacio a Johnson que ha trabajado por la igualdad”, ha destacado González, quien ha animado “a seguir con este tipo de iniciativas que sirven para que en los centros educativos no solo se forme en conocimientos sino también en valores, que es más o igual de importante”.

Belmonte ha explicado que el proyecto, que fue inaugurado en 2020 con la presencia del alcalde, nació con la participación del alumnado y el profesorado, además del personal de limpieza, de administración, conserjería, auxiliares de enfermería, y de las familias.

Según ha recordado Belmonte el IES Carrús simula un pueblo feminista con calles plazas y rotondas con numerosas placas, colocadas en diversas aulas y pasillos del centro, en reconocimiento a mujeres como Alice Guy, la primera en realizar una película; Wangari Maathaien, la primera mujer de África en obtener un doctorado; Carmen Domínguez, la primera mujer a cargo de la Academia Diplomática de Chile; o Kathrine Switzer, la primera mujer en correr una maratón.

Por su parte, la directora del instituto ha manifestado que “este acto constituye un reconocimiento explícito a nuestro proyecto educativo que pone la convivencia positiva como objetivo central para promover actitudes de respeto, para la diversidad sexual y de género, así como para garantizar el pleno desarrollo intelectual, emocional y social de los jóvenes”.

“Visibilizando personajes tan emblemáticos que lucharon por sus derechos como Marsha P Johnson conseguiremos que poco a poco la futura generación esté en un mundo más justo, menos violento y más respetuoso”, ha añadido Lledó, quien también ha agradecido a toda la comunidad educativa y al Ayuntamiento por su implicación en esta acción.

Alumnas de Tercero de la Eso

Tal y como han narrado alumnas de tercero de la ESO “<A mí nadie me hace callar>. Son palabras de Marsha P. Johnson, recogidas en la película documental `Pay it no mind de Michael Kasino’ sobre su vida y muerte, que aún resuenan 51 años después de lo ocurrido el 28 de junio de 1969 en el pub Stonewall Inne del barrio neoyorquino de GreenWich Village, un bar controlado por la mafia y frecuentado por gais, lesbianas, 'drag queens' y transexuales en el que se prendió la llama del movimiento LGTBI, que en el siglo XXI sigue reivindicando una sociedad más igualitaria y marcha cada 28 de junio en el Día Internacional del Orgullo Gay para no olvidar lo que iniciaron aquella noche mujeres trans como la latina Sylvia Rivera o la propia Johnson cuando la policía irrumpió en Stonewall en una nueva redada”.

Johnson continuó con su activismo y se convirtió en una figura muy conocida y querida en el Village, hasta tal punto que llegó a ser apodada “alcalde de Christopher Street”. Pero en 1992, a los 46 años, su cuerpo fue encontrado sin vida en el río Hudson. La policía cerró rápidamente el caso como un suicidio, pero se reabrió en 2012 como posible homicidio gracias, en parte, a la campaña que inició Cruz desde el Proyecto Antiviolencia de la Ciudad de Nueva York (AVP).

Para finalizar el encuentro se ha llevado a cabo el descubrimiento de la placa y una interpretación de la canción “La puerta violeta” de Rozalén por parte del alumnado del centro.