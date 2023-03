Juan José Ruiz continuará al frente del rectorado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche por ser el único candidato a las próximas elecciones a rector que se celebran el 22 y 23 de marzo, pero como marcan los cánones universitarios esto no impide que haya una campaña, que se ha iniciado este viernes, y que se presente un programa en toda regla. Ruiz recorrerá hasta el 16 de marzo los cuatro campus de la UMH para presentar las líneas generales de su candidatura, así como a su equipo.

Eso sí, tal y como ha advertido este viernes durante la presentación de su programa el día de inicio de la campaña, su "ambicioso" proyecto estará condicionado por dos factores que marcarán todo lo que "podamos o no hacer": el plan plurianual de financiación de universidades, principalmente en relación a los programas propios, y la nueva ley orgánica de universidades (LOSU), aprobada este jueves, que lamenta que "no haya sido consensuada con los rectores de toda España". Uno de los principales cambios de esta ley es la reforma que tendrán que hacer las universidades de los estatutos en un plazo máximo de dos años.

Ruiz ha reprochado que la Conselleria de Universidades aún no haya planificado un mapa de titulaciones en la Comunidad Valenciana, que lleva años esperando, lo que condicionará la financiación. De hecho, lamenta que se pretenda aprobar antes el Plan Interanual de Financiación, que actualmente negocia el Consell con los centros universitarios, antes de la creación del que será el sistema que ordene los grados. "Hemos hecho la casa al revés", ha lamentado. "No se puede hacer un plan de financiación de las universidades si no tenemos un mapa de titulaciones", ha criticado el actual rector y único candidato a las elecciones en la UMH.

En este sentido, Juan José Ruiz ha hecho constar que, primero, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana deben saber qué se va a financiar, en relación a qué grados y titulaciones, para después ajustar los presupuestos. Una planificación que permite el tan añorado mapa de titulaciones que sigue sin tener fecha de elaboración. Así, exige ese "marco estable".

Ante un aula llena en el edificio Arenals del campus de Elche, y en una presentación muy a la americana, él de pie y moviéndose por el "escenario" mientras presentaba a su equipo (uno a uno se han ido levantando mientras eran aplaudidos) y proyectaba las líneas básicas de su programa, el único candidato ha lamentado que no haya una financiación "adecuada" en la universidad. "Si no hay recursos ni medios, cómo se van a pagar las titulaciones", ha expuesto, antes de pedir "sensatez" en esas titulaciones, en una clara referencia al nuevo grado en Medicina autorizado por el Consell a la Universidad de Alicante (UA) y por el que la UMH se enfrentará en los tribunales para evitar que se implante.

Programa

En su programa electoral que, al fin y al cabo, es el que se va a desarrollar en los próximos años al ser la única candidatura, Juan José Ruiz presume de gestión económica que le ha dado pie a solicitar a la Conselleria de Universidades la creación de nuevos grados. Eso sí, tal y como ha advertido, estarán condicionados a la financiación y a la aprobación de un mapa de titulaciones por parte de la administración autonómica.

Entre las titulaciones que quiere implantar en los próximos años la UMH se encuentran Logopedia, Enfermería, Veterinaria (un grado muy costoso, advierte), Ingeniería Física o Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial o Física.

Estos grados ya han sido aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad y están a la espera de la preautorización de la Conselleria antes de poder ser elevados a Aneca. "Pero está todo relacionado a la aprobación del mapa de titulaciones", ha indicado.

Así, aunque es el único candidato, insiste en pedir la movilización de toda la comunidad universitaria en las votaciones porque pretende contar con un amplio apoyo que le sirva como respaldo a la hora de las negociaciones. "Queremos transmitir la idea de que el rector representa a la comunidad universitaria, los tiempos de negociación para el plan de financiación y el mapa de titulaciones o la LOSU van a ser van a ser terroríficos y para tener fuerza y potencia en las negociaciones eso es fundamental; si no tienes un apoyo adecuado te debilitas de cara a las negociaciones y en las reuniones".

En su programa electoral, bajo el lema #CarácterUMH, apuesta por la internacionalización y el aprendizaje del inglés entre los alumnos "para ponerse al nivel europeo y mundial", ampliando la programación y la investigación internacional.

Además, pretende impulsar la innovación docente, un programa de estabilización de los mejores estudiantes, potenciar la empleabilidad del estudiantado, fomentar más encuentros entre profesores y alumnos o la responsabilidad social, con la puesta en marcha de la red "Iberófona".

También anuncia que aumentará la inversión en los presupuestos participativos, estancada en 50.000 euros. Y ha destacado que el porcentaje de estabilización de funcionarios en la UMH alcanzará el 94%.

Equipo

El equipo que acompaña a Ruiz sigue una línea continuista, pero "con algunos cambios y retoques" para potenciar algunos aspectos, como son la reunificación del vicerrectorado de Transferencia e Investigación, además de recuperar el de Economía y Sociedad.

La mayor parte del equipo que le ha acompañado estos últimos cuatro años repite, aunque entran dos caras nuevas, las de María Asunción Amorós, que se hará cargo del vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad, y Ángel Carbonell, que estará al frente de Investigación y Transferencia como vicerrector.

Se marchan Tatiana Sentamans, que ostentaba el vicerrectorado de Cultura, Federico Botella de Tecnologías de la Información, y recientemente nombrado director del Centro de Inteligencia Digital (Cenid), y Raúl Reina, que era responsable de Inclusión y Deportes.

El equipo será de 11 personas más el rector, dos menos que en 2019. Así, Juan José Ruiz ha querido reorganizar algunas áreas. Tecnologías de la Información la asumirá Infraestructuras e Investigación y Transferencia, que estaban separadas, pasan a un mismo vicerrectorado. Domingo Orozco, que tenía Investigación, se ocupará de Planificación y Responsabilidad Social, y María José López deja Transferencia y asume el nuevo vicerrectorado de Economía y Sociedad. El resto mantienen sus áreas.

Así quedará el nuevo equipo rectoral

Juan José Ruiz: rector.

Emma Benlloch: gerente

Mercedes Sánchez: Secretaria General

Vicente Micol: vicerrector de Internacionalización y Cooperación

Ángel A. Carbonell: vicerrector de Investigación y Transferencia

Susana Fernández de Ávila: vicerrectora de Estudios

Pedro Ginés Vicente: vicerrector de Infraestructuras

María Asunción Amorós: vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad

José Carlos Espigares: vicerrector de Profesorado

José Juan López Espín: vicerrector de Estudiantes y Coordinación

Domingo Orozco: vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social

María José López: vicerrectora de Economía y Sociedad