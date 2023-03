"Elche tiene mucho que ofrecer a turistas y visitantes en cuanto a turismo de costa se refiere", señala de partida la formación política Contigo, quien agrega en un comunicado que el municipio "dispone de seis maravillosas playas a lo largo de nueve kilómetros de litoral, la mayor parte de estas playas vírgenes rodeadas de parques naturales ricos en fauna y flora, un aeropuerto internacional con millones de turistas en busca de sol y playa". Con esto como punto de partida, los responsables de Contigo Elche lamentan en cualquier caso la "falta de previsión del Ayuntamiento" y vuelve a incidir nuevamente en ello tras comprobar que el calor "atrae muchos ilicitanos y visitantes a las playas y estas siguen sin contar con los servicios más básicos".

En este sentido concretan que los lavapiés no funcionan, además de permanecer algunos de ellos semienterrados o ladeados, y que por si fuera poco no hay papeleras a pie de playa. Ambas cuestiones, no obstante, como ya se insistió el pasado año desde el Ayuntamiento de Elche tras las críticas por la falta de servicios con la llegada del verano, corresponden a la Conselleria de Turismo.

Contigo Elche plantea en cualquier caso la posibilidad de ampliar horarios en las oficinas de turismo que existen en playas, instalar el servicio de lavapiés con agua antes de Semana Santa por imprevistos que pudieran surgir, la colocación de pasarelas de madera móviles para el acceso a las playas allá donde no hay pasarelas fijas, la instalación del balizado para el baño y nadadores, instalación de redes de voleibol en playas y muchas otras pequeñas aportaciones que mejorarían el servicio playero a ilicitanos y visitantes.

En una nota de prensa enviada el pasado año ya insistieron en retranquear los lavapiés para evitar su rotura constante a causa de los temporales, pero no ha sido tenida en cuenta por lo que es una de las obras que se pide al equipo de gobierno para que se incorporen en su lista de acometidas en playas.

El responsable de pedanías de Contigo Elche, Alejandro García Raduán, explica: “Todos los años pedimos que los servicios de playas estén disponibles cuando llega el calor y nunca lo hacen. Los ilicitanos y turistas necesitan agua en los lavapiés, papeleras, pasarelas de acceso, señalización de baño mediante balizado y un servicio de socorrismo. Si el Ayuntamiento sigue haciendo caso omiso será Contingo Elche quien se comprometa a hacerlo en caso de entrar en el Ayuntamiento”.