El alcalde de Elche Carlos González, ha aprovechado la conmemoración del 20 aniversario del Centro de Congresos, acto en el que se entregaron a 27 establecimientos y servicios los reconocimientos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) 2023 promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, para dar a conocer las necesidades que deberá cubrir el nuevo Palacio de Congresos que tiene que construir la Diputación.

Aunque algunas de ellas ya se habían anunciado, el regidor recordó que el proyecto que se ejecute debe «ser un referente» para los próximos 25 o 30 años. Aseguró que se trabaja «a toda máquina» sobre la parcela de 5.000 metros cuadrados (no hizo alusión en el acto a las parcelas que pretende anexionar al proyecto original), y aseguró que las peticiones que las concejalías de Turismo y Urbanismo han realizado son que sobre esos 18.000 metros cuadrados de edificabilidad máxima la institución provincial deberá generar una sala con capacidad para 1.500 personas, que existan cinco salas más adicionales para otro tipo de eventos, que se incluya una sala de exposiciones de 1.800 a 2.000 metros cuadrados y que igualmente se contemple un aparcamiento subterráneo de 400 plazas (cifra que seria insuficiente para la capacidad máxima que se prevé en el recinto).

Arquitectura

El diputado de Arquitectura, Joserra González de Zárate, se mostró ayer contrariado tras conocer las «peticiones de modificaciones» porque, «a nosotros nos llegaron el viernes y este lunes se las hemos pasado a los técnicos. Hace más de dos meses nos reunimos con la concejala (Ana Arabid) y los técnicos y nos las han enviado ahora. Me parece un poco fuerte que el alcalde ya esté presionando y haciendo política». Según el diputado, «de momento, estamos valorando lo que se nos pide y vamos a intentar recoger todas esas medidas, ahora bien que no quieran hacer política porque no están haciendo nada (con el Palacio de Congresos), lo estamos haciendo todo nosotros».

EMPRESAS RECONOCIDAS Las 27 empresas y servicios reconocidas fueron Almazara El Tendre, Autocares Mi-Sol, Avanzatour Servicios Turísticos, Bodegas Faelo, Cervecería La Sabata, Costa Blanca Nordic Walking, Gestium Viajes,Hotel Sercotel AG Express Elche, La Marina Camping & Resort, La Melillense, Restaurante Cachito, Restaurante Carlos, Scuba Elx, Taberna El Granero, Tarsa y Radio Taxi Elche. También al propio Centre de Congressos Ciutat d’Elx, al Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), a los nueve kilómetros de playas (de Arenales del Sol, La Marina, L’Altet, de Les Pesqueres-El Rebollo, del Carabassí y del Pinet) y a las oficinas turísticas (Tourist Info Elx, Tourist Info Els Arenals del Sol y Tourist Info La Marina). M. alarcón

El alcalde, en su discurso, insistió en hasta dos ocasiones en que el inmueble debe ser un referente «para el futuro, que tenga esas características nos permitiría posicionarnos en el ámbito congresual de la Comunidad Valenciana, en España y creo también, que a nivel internacional».

Al acto del 20 aniversario asistió el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, El regidor recordó que en estas dos décadas se han celebrado 4.759 actos por los que han pasado 586.279 asistentes. «Ha cumplido una función valiosa, que ha supuesto darle visibilidad al municipio como urbe congresual y erigirse como referente en congresos, jornadas y actividades de tamaño medio».

Por su parte, el concejal de Turismo, Carles Molina, añadió que, cuando se inauguró, el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions y Exhibitions) era incipiente en Elche, y que sus visitantes ayudan a dinamizar la economía local al gastar 3,5 veces más durante sus estancias respecto a otra clase de segmentos turísticos.

Sala Ternari

Por otro lado, minutos antes de comenzar el acto González, Colomer, Molina y el presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d’Elx, Franscico Borja, descubrieron la placa de la Sala de Exposiciones del Centro de Congresos, que a partir de ahora pasa a llamarse Sala Ternari en homenaje al drama sacrolírico medieval Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2001.