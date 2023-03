Negativas y silencios. Es lo que asegura el gobierno local de Elche, de PSOE y Compromís, que ha recibido por parte de la Diputación de Alicante cada vez que le ha solicitado la instalación de un semáforo en la carretera CV- 875 que atraviesa la partida de Algoda-Matola y que pasa por delante del colegio Els Garrofers. El Ayuntamiento reitera su falta de competencia en esa vía que es responsabilidad de la Diputación Provincial de Alicante.

Los padres denuncian que sus hijos y ellos mismos «nos jugamos la vida» cada vez que tienen que atravesar la vía por el paso de peatones que da acceso al centro escolar, que pocos vehículos respetan y que, además, pasan a gran velocidad. Por ello, han recogido casi 1.000 firmas que entregaron este jueves en el consistorio ilicitano reclamando la regulación semafórica de la zona para dotarla de mayor seguridad vial. Sin embargo, la administración competente es la Diputación.

Según han confirmado fuentes del equipo de gobierno local han sido varios las escritos y las reuniones con el organismo provincial para pedir ese semáforo que permitiría a la comunidad escolar del colegio Els Garrofers cruzar la carretera sin peligro, puesto que, como denuncian los padres, las señales que advierten de que es una zona escolar y del paso de peatones, así como de la limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora, son obviadas sistemáticamente por muchos conductores. No obstante, "todo han sido negativas y silencios", asegura el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad.

La edil de Movilidad y Tráfico, Esther Díez, confirma que han sido varias las reuniones mantenidas y también se ha reiterado por escrito a la Diputación la petición de que instalara un semáforo frente al colegio, pero "nos llegaron a decir que no era necesario, y se lo hemos pedido varias veces y siempre hemos recibido una negativa", señala. Incluso, en una de las ocasiones, la edil llegó a plantear a la institución provincial que el Ayuntamiento se ocuparía del mantenimiento de ese semáforo, pero ni por esas.

Ahora, el Consistorio, tal y como confirma Ramón Abad, va a llevar a cabo un último intento ofreciéndose a asumir el coste, subsidiariamente, de la instalación semafórica. "Vemos a ver qué nos contestan", expresa.

La junta de gobierno local aprobó una moción en marzo de 2021 para solicitar al área de Infraestructuras de la Diputación, que dirige Javier Gutiérrez, que "ejecutara las obras y materializara las infraestructuras necesarias" para garantizar la seguridad peatonal en el entorno del acceso al CEIP Els Garrofers" desde la carretera de Matola, la CV-875.

En la misma, el alcalde, Carlos González, expresaba las quejas de los vecinos y de los miembros de la comunidad escolar por la excesiva velocidad de los vehículos que transitan por esa vía en el cruce que conduce al colegio. El escrito, remitido a la institución provincial, ponía de manifiesto que los controles que hacía ocasionalmente la Guardia Civil eran insuficientes para eliminar el problema de la inseguridad vial. Sin embargo, visto lo visto, la Diputación hizo caso omiso a esta petición municipal.

Hartazgo

La comunidad escolar del colegio Els Garrofers se ha hartado de la falta de seguridad vial en la carretera que cada día deben atravesar a la entrada y salida del centro. "Nuestros hijos se juegan la vida", lamenta Emiliano Fraga, portavoz de las familias de la comunidad escolar del colegio Els Garrofers. Los últimos incidentes por casi ser atropellados varios alumnos y padres y el atropello hace un tiempo de un menor han colmado su paciencia y les han llevado a recoger firmas para reclamar una mayor seguridad vial.

Cada día la situación de peligro se repite y, a pesar de los escritos que han realizado tanto los padres como el propio colegio reclamando más seguridad, las familias lamentaron la falta de respuesta del Ayuntamiento de Elche que, no obstante, reitera que la competencia de la vía es de la Diputación de Alicante.

La carretera CV-875 atraviesa la pedanía completamente y en ella sí hay semáforos que regulan el tráfico, pero el centro escolar se haya fuera del casco urbano y esa circunstancia hace que aumente su peligrosidad puesto que los vehículos circulan a mayor velocidad.

Policía

Además del semáforo, los padres reclaman que la Policía regule el tráfico en las entradas y salidas al centro educativo. En febrero de 2022 el equipo de gobierno local anunció que se había firmado un protocolo con la Guardia Civil, responsable al ser una carretera interurbana, para que los agentes de la Policía Local prestaran apoyo en la seguridad de algunos centros educativos, entre los que se encontraba Els Garrofers, principalmente en la regulación del tráfico. Uno de los aspectos más importantes de este convenio es que dotaba de competencias a la Policía Local en la regulación del tráfico en vías que no son de competencia municipal. Sin embargo, los padres denuncian que nunca han aparecido por allí los agentes.

El edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, ha querido aclarar que el protocolo no estaba dirigido a que los agentes locales regularan el tráfico en las entradas y salidas de los centros escolares, sino que era para que "en momentos puntuales" pudieran realizar controles de tráfico, como los que se realizan con radar. "No hay agentes para regular todos los cruces o pasos de peatones, la solución no es esa sino que la Diputación instale un semáforo", insiste Abad.

Moción

El próximo pleno se debatirá una moción presentada por Vox para pedir seguridad vial frente al colegio Els Garrofers y la regulación semafórica de la zona. Una propuesta que está previsto que se apoye por unanimidad.

Las familias, por su parte, anuncian que incrementarán las protestas con el corte de la carretera si en el plazo de un mes no se da solución a esta problemática. "Si no ponen el semáforo ni vienen los agentes, a partir del 17 de abril cortaremos la carretera de Matola", advierten los padres.

Este vial es muy utilizado por quienes acuden a trabajar a las industrias y fábricas de la zona y por los que acceden a Elche por esta vía.