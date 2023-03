«Google nos lanza una imagen del mundo que se parece a nosotros, el mundo es un selfie»

Citando el título de su ponencia, ¿por qué seguir leyendo a hombres blancos muertos?

Se inscribe en todo un debate de la academia norteamericana. Es a finales de los ochenta que primero se intentaba expandir el canon occidental, incluir voces que no estaban ahí y de grupos minoritarios. Eso se radicalizó y en algún momento lo que se empieza a cuestionar es el propio hecho de que el hombre blanco domina la tradición occidental, se cuestiona qué nos pueden decir estas voces hoy cuando consideramos que ser hombre y ser blanco son dos formas de privilegio. Vengo a cuestionar esa visión, que la tradición occidental es mucho más abierta, polifónica, con tonos muy diferentes.

¿Está el mundo más polarizado que nunca?

Sin ninguna duda. En EE UU, que conozco más, ha habido una ruptura del sentido común. Hay un grupo que aborda eso de mantenerse alerta, despierto, y exige que para entrar en el sentido común hay que hablar de cierta manera, y este secuestro del sentido común por un grupo ha tenido la consecuencia de que hay otros grupos que no se sienten identificados, que empiezan a vivir en la intemperie del sentido común con teorías conspiratorias. Esa escisión de sentido común, que es la que crea consenso, concordia... es lo que está en quiebra en este momento.

¿Cuál es el origen?

Hubo un momento anterior, relativista diría, que se desconfiaba de cualquier generalización del término, y todo el mundo asumía que no tenia criterio suficiente para juzgar. Estamos en un momento diferente, ambos polos están convencidos de que su visión del mundo es la correcta. Se está aspirando a un sentido único y eso nunca había pasado en occidente en sociedades democráticas, y tiene consecuencias, y es que si tú no comulgas con mi noción de lo real tiendes a estar fuera de mi forma de convivencia legítima, y eso engrasa esa escisión que se va haciendo más violenta.

¿En qué han influido las nuevas tecnologías en la crispación social?

En un periódico de mediados de siglo XX tenías opiniones de diferente tono y registro, y aunque no te las leyeras todas, estaban ahí, estaba el tipo más conservador, el más liberal, el ateo... Pero ahora de pronto, cuando entras en Google y haces la misma pregunta te salen cosas según nuestras expectativas, la respuesta que tenemos son nuestras preferencias y nos lanza una imagen del mundo que se parece a nosotros, el mundo es un selfie, entonces, ¿cómo lidias con lo que no eres tú?

¿Cómo valoran los americanos lo que está pasando en Europa, en especial con Ucrania?

El estado le da apoyo absoluto a Ucrania pero hay parte de la herencia de EE UU que, por pura reacción, intenta legitimar la posición de Rusia en la guerra. Hay una brutal politización de todos los conflictos, incluso en este que parece que están todas las cosas claras. Hay un invasor, hay un pueblo que ha sido invadido sin justificación y sin legitimidad, así y todo es un tema que se mueve según la agenda política.

¿La gente habla de lo que pasa?

La presencia en los medios es muy alta, y a pesar de que siempre en EE UU es famosa la ignorancia sobre el mundo que tiene una parte de la población, creo que con este fenómeno hay bastante consciencia.

¿Lo está haciendo bien la administración de Biden?

Creo que está haciendo lo que tiene que hacer, es una guerra que no sólo se está jugando el destino de un país. Si Rusia se impone se va a imponer una redistribución geopolítica del mundo donde habrá grandes potencias que controlan territorios específicos y lo hacen según les parezca. No solo se trata de defender un pueblo, que también, si no un modelo de convivencia internacional.

¿Qué contacto tiene con España?

Soy cubano de origen, y los cubanos tenemos una relación muy íntima con España siempre. Por parte de padre mi bisabuela era gallega, tengo ese vínculo, y en mis estudios en la universidad norteamericana hago sobre todo filosofía en España.

¿Está tensionado el país ante los anuncios de elecciones?

Sí, pero menos que hace unos tres o cuatro años. El sistema bipartidista ha vuelto a tener la fuerza que tenía, y creo que eso en España es saludable, en el sentido en que son los sistemas más institucionales, los partidos que tienen mayor conciencia de la dificultad de lidiar con todos los pueblos que persisten en este país. Me parece que en ese sentido el país no está en su peor momento.

Comenta que la desconfianza hacia el pasado ahora solo es equiparable a su miedo ante el futuro...

Nunca habían coexistido esas dos cosas. Siempre que se desconfiaba del pasado se ponían las expectativas emancipatorias de felicidad y de sentido en el futuro, en ninguna otra época se había desconfiado del pasado y del futuro a la vez, por causas diferentes. El pasado se ve como fuente de cohesión, opresión y sumisión y el futuro como la gran catástrofe ecológica, eso conlleva que hay una sacralización del presente.

¿Falta un ejercicio de aplicar más la filosofía?

La filosofía en los últimos años se hizo muy dentro de la universidad y la academia, y se estudia filosofía para filósofos, un error total. Imagina que se hiciera un pan para panaderos o un restaurante donde solo fueran los chefs, no tienen ningún sentido. Si la filosofía quiere tener alguna vigencia social tiene que hablar el lenguaje de la calle también. Nadie hoy te puede decir que tiene una visión del mundo exhaustiva, es imposible. Y eso va en contra de lo que define a la filosofía como forma de conocimiento. También los filósofos al romper el vínculo con lo común, con lo mundano, con el día a día… hay una parte de responsabilidad, hay que hablarle a todos, si no no funciona.

Le gustaría volver a su país?

Sin ninguna duda. No se si para vivir, porque he vivido demasiado tiempo fuera, pero para ir, visitar, dar conferencias…Cuba es un país totalitario donde cualquier voz que disiente y no se integra a la adhesión que el estado impone es excluida, silenciada, marginada. Evidentemente es la causa por la que vivo en EE UU desde 1995. Nunca he regresado, evidentemente siento que para pensar, sentir, expresarme tengo que estar en un lugar que no es mío.