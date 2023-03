Que las dificultades económicas no sean un impedimento para salir en Semana Santa. La cofradía ilicitana de la Negación de San Pedro, más conocida como "El Pas del Gall" lo tiene claro, y ha iniciado una campaña de donaciones de vestas para que aquellos cofrades que no tengan, y no puedan acceder a ellas, puedan salir en las procesiones.

La idea es que los atuendos no se queden "arrinconados" en armarios mientras haya personas que tienen ganas de disfrutar activamente del calendario cofrade, por ello el colectivo le pide a los integrantes de la cofradía que no van a salir junto al paso este año que revisen lo que tienen por casa, por si podría reutilizarlo algún compañero. "Los talleres no dan a basto" José Beltrán , presidente de la cofradía señala a INFORMACIÓN que la iniciativa solidaria está teniendo éxito por tal de que la celebración litúrgica brille más si cabe. Además, sostiene que este año se han encontrado con dos problemas claros, que según se mire son un problema o una señal de que la Semana Santa goza de buena salud. Nuevo presidente en la Cofradía de la Negación de San Pedro de Elche Por un lado, detectan que los talleres "no dan a basto" para confeccionar trajes porque hay una alta demanda, lo que ya adelanta de alguna manera que estas próximas celebraciones tendrán una participación más alta tras unos años inquietantes por la pandemia de coronavirus. Si bien, la otra cara de la moneda muestra que hay ganas de salir, pero el bolsillo no está muy allá, más teniendo en cuenta que la inflación no sólo a hecho mella en los alimentos, la luz y el gas, si no también en los precios de las telas por falta de suministro, exponen. Así, la salida para que los nazarenos brillen por las calles de Elche es que todos se echen una mano. 158 años de historia El Pas del Gall tiene 158 años de historia en la ciudad, reúne a unos 400 cofrades y una gran mayoría son niños. Eso supone que cuando pegan el estirón las familias tienen que ir pensando en cambiar de vestas, que van pasando de hermanos a primos. Todo listo para la Semana Santa de Elche Pero puede darse el caso de no tener ese relevo y quedar guardadas como recuerdo. Por ello este año el colectivo hace un llamamiento a los integrantes para que nadie se quede sin este elemento tan característico, ya que incluso ofrecen la posibilidad de hacer "trueque" entre ellos para apañarse las vestimentas. Las que se están donando las está guardando la cofradía y quiénes las solicitan están en lista de espera. Otros años también han tenido solicitudes pero esta vez la demanda es superior ya que hay más ganas de salir, partiendo de la base que este 2023 no hay falta de costaleros, apuntan desde la entidad, que está inmersa en los últimos ensayos. Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades valora como "fantástica" la campaña ya que entiende que "debe haber por ahí miles de vestas" a las que se les puede dar otra oportunidad. Particularmente él ha donado y cree que los cofrades deberían volcarse.