Ciudadanos Elche permanece desde hace tres semanas en un estado de indefinición continuo. Tras anunciar Eva Crisol en el pleno ordinario del pasado 27 de febrero que dejaba su acta y se marchaba de la formación política en la que fue número 2 tras ser expulsado Eduardo García-Ontiveros, el alcaldable hace cuatro años (y ahora también de cara al 28M), y que luego pasaría a ser la única concejala y, por tanto portavoz, el "grupo municipal" no sabe muy bien a qué atenerse. Y más que nada porque, al menos esta mañana de lunes, la que ha liderado en estos cuatro años la formación todavía, tres semanas después, no ha entregado su acta, tal y como anunció.

Eso sí, Crisol está dada de baja del partido desde la semana pasada, según fuentes de la formación política, desde donde se especula que la "exCiudadanos" pueda amagar ahora con "aguantar" los dos meses que quedan antes de las elecciones municipales hasta agotar el mandato.

Pero es más: no se descarta que Crisol continúe como edil pero en el grupo de no adscritos, espacio en el que ha permanecido durante casi cuatro años su excompañero de filas, Eduardo García-Ontiveros. Así por tanto, en los próximos plenos podríamos asistir a una permuta de asientos: primero fue García-Ontiveros el que desde Cs fuera expulsado y pasó a conformar el grupo de no adscritos, y ahora, según barruntan en Cs, tras la readmisión de este último en CS, podría ser Crisol la que, dejando ya Ciudadanos, optaría por no renunciar finalmente a su acta de concejal y pasaría a sentarse en la bancada de enfrente, en la de no adscritos.

Fuentes de Cs indican que la semana pasada se dio de baja del partido a Eva Crisol y que en la presente la formación política notificará esto mismo al secretario del Ayuntamiento de Elche. De este modo, en principio, la portavocía del grupo municipal de Cs podría ya pasar de Crisol a García-Ontiveros.

Lo que es cierto es que García-Ontiveros sigue siendo rehén de Crisol, por cuanto hasta que esta no abandone el grupo de Cs en el Ayuntamiento oficialmente, seguirá siendo ella la que decida sobre el grupo, ostentará la portavocía y podrá bloquear el nombramiento de una asesora o asesor designado por García-Ontiveros.

"Ciudadanos tampoco me ha pedido el acta", manifestaba este lunes Eva Crisol, quien apunta que la semana pasada entregó las llaves del despacho del grupo municipal de Cs, así como la tablet y el teléfono de trabajo como edil.

Con respecto a la entrega del acta de concejal, Crisol solo da a entender que "las cosas hay que cerrarlas bien", y subraya sobre todo que no volverá a la política. "Yo no voy a seguir en política de ninguna de las maneras, ni voy a ir en ninguna lista de otro partido", remarca.

Eva Crisol asegura que ella, en estos momentos, no está bloqueando nada, ningún proyecto, ni de Cs ni del Ayuntamiento, y recuerda que al menos esta mañana su ya expartido todavía no ha notificado al secretario del Ayuntamiento que ya no es militante de Cs y que, por tanto, no está en su mano el devenir del grupo municipal de Cs.

Por otra parte, García-Ontiveros defiende que el grupo de Cs está funcionando "con total normalidad, aportando propuestas. Estamos centrados en el trabajo por los ciudadanos. Todo lo demás es ruido externo".

Mientras, fuentes cercanas a Crisol indican que tras el anuncio de que dejaba el acta, en el Ayuntamiento se dieron prisa en, por ejemplo, retirarle el correo del grupo, o maniobras por parte de terceros para bloquear a afiliados en las redes sociales, e incluso retirar a Crisol de la página web municipal, aunque, afirman las mismas fuentes, luego la restituyeron porque todavía sigue siendo concejala.

El concejal insiste en que va a trabajar hasta el final de mandato y que, como alcaldable, está previsto dar a conocer la composición del resto de personas que le acompañarán en la lista municipal a mediados de abril.

A la pregunta de si está encontrando problemas para integrar esa lista, García-Ontiveros contesta que todo lo contrario, que está encontrando gente interesada y que incluso antiguos integrantes de Cs le han mostrado su deseo de volver a sumarse al proyecto.

Al margen de la situación actual de su partido en Elche y de la configuración de la lista, Eduardo García-Ontiveros recuerda que Cs sigue siendo un proyecto "de centro" y vaticina qué ocurrirá si Ciudadanos no pasa por ser una fuerza fundamental: "Aquí (por Elche) va a gobernar la extrema derecha o la extrema izquierda. La única opción política que puede evitar esto es Cs".