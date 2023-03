La Asociación de Hostelería de Elche considera necesario un protocolo sobre cómo deben actuar en caso de que alguna persona sufra un caso de agresión sexual en locales de ocio de nocturno.

Desde dicha entidad, una asociación de empresarios de hostelería de Elche integrada por bares, restaurantes, cafeterías, pastelerías, pubs y discotecas que ejerce la defensa del sector, remarcan en primer lugar que prácticamente no ha habido casos registrados en los últimos años, ni ha habido un repunte en las últimas fechas, pero que, a tenor del caso del jugador Dani Alves, los dueños de estos establecimientos de ocio consideran que no solo no está demás contar con esta pauta de actuación, sino que aporta tranquilidad a todas las partes.

"Problemas de este tipo no tenemos, pero nunca viene mal y te curas en salud", indica acerca sobre la necesidad de este protocolo Marco Antonio Pomares, presidente de dicha asociación. "Todo lo que podamos aportar para que los ciudadanos estén más tranquilos, mejor que mejor", agrega.

Precisamente, el concejal de Ciudadanos Eduardo García-Ontiveros llevará al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento, que se celebrará el lunes 27 de marzo, una moción en este sentido.

Así las cosas pedirá que se ponga en marcha la maquinaria para aprobar un protocolo para casos de agresión en locales de ocio, "una reivindicación del colectivo", ha apuntado este lunes el edil.

García-Ontiveros señala que hoy por hoy cada pub o discoteca tiene sus propias indicaciones internas y se actúa según se indica por parte de la gerencia del local. Para remediar esto, el edil de Cs pide que exista una criterio unificado totalmente objetivo para todos por igual.

Asimismo, considera que además de recibir formación al respecto el personal de seguridad, también debe formarse al resto de trabajadores, mientras que el Ayuntamiento también debería llevar a cabo una campaña institucional informativa

"Este protocolo daría mayor sensación de seguridad y tranquilidad también para los propios locales de ocio", manifiesta el concejal de Cs, quien considera este reglamento como una herramienta útil para todos.

Asimismo, indica que actuar correctamente desde el minuto uno es fundamental para que luego haya una labor policial y judicial exquisita y eficiente.

En Elche hay una quincena de lounge bar, pubs y discotecas y desde la Asociación de Hostelería se expresa que con ese protocolo la responsabilidad de cualquier agresión sexual no recaería en el local en el caso de que siga ese protocolo de actuación que ahora se pide.

El pasado mes de febrero desde la Conselleria de Igualdad se aseguraba que estaban elaborando una propuesta de contenido formativo en la que haya una serie de pautas para que los espacios de ocio tengan un contenido mínimo para actuar.