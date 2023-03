La Generalitat Valenciana ha fijado en el último trimestre de este año el inicio de las obras de 69 pisos sociales en el barrio de Los Palmerales que se destinarán a alquileres asequibles, cuya inversión asciende a los 11,2 millones de euros. Para esas fechas, la Conselleria de Vivienda también tiene previsto el derribo de otros dos bloques de la calle Llimoner por su estado de profunda degradación, donde en estos momentos está trabajando junto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para realojar a una veintena de familias.

Las nuevas viviendas públicas se levantarán en la calle Abogados de Atocha en uno de los solares vacíos que hay frente a la Ciudad de la Justicia y el plazo de ejecución previsto será es de dos años, tal y como ha anunciado el secretario autonómico Alejandro Aguilar, quien ha presentado, junto al alcalde, Carlos González y a representantes del equipo de gobierno, el innovador diseño de los dos edificios previstos en la parcela (este ejercicio pretenden empezar a construir uno), utilizada en estos momentos como aparcamiento improvisado. La idea es que haya casas con uno, dos o tres dormitorios, con una terraza que rodee prácticamente todas las estancias y con la madera como protagonista en las persianas y con espacios ajardinados.

A estas viviendas podrán acceder personas en situación de vulnerabilidad de cualquier parte de la ciudad y no solo de Los Palmerales. La principal facilidad que pondrá la Conselleria es el precio del alquiler, que no tendrá que superar el 30% de la capacidad económica de la familia. Aún así para cada unidad de convivencia se podrán plantear bonificaciones, según el secretario autonómico, quien ha señalado que el objetivo es trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para concretar los perfiles que tendrán prioridad para optar a una residencia en este lugar. No obstante, la pretensión de la Conselleria de Vivienda es apostar por los jóvenes, como está realizando en promociones de otros municipios pero también baraja dar prioridad a otros colectivos con vulnerabilidad socioeconómica como personas mayores, familias monoparentales como víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

La resolución para la adjudicación se publicará meses antes de que concluya la construcción de estas viviendas, pero una de las condiciones indispensables para tener acceso a estos pisos sociales es estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Comunidad Valenciana.

Segunda fase

La Conselleria ha anunciado la construcción de estos pisos en el barrio ilicitano como el "gran primer plan de viviendas para alquiler asequible de la Comunidad Valenciana" y tiene en mente la construcción de otra segunda fase de este tipo de residencias en esta misma parcela, cuya superficie es de 5.785 metros cuadrados y edificabilidad es de 13.884 metros cuadrados que daría cabida a 70 viviendas más. El compromiso autonómico es lanzar a partir de 2024 la siguiente fase e incluso introducir solares que se han quedado vacíos en el barrio, tras el derribo de los dos bloques previstos, más los otros dos que se tiraron abajo el año pasado, para seguir construyendo más viviendas con alquileres bajos. No obstante, todo ello está supeditado al resultado de las elecciones del 28 de mayo.

Espacios abiertos y dobles orientaciones

La imagen de las nuevas viviendas que la Generalitat se ha comprometido a construir en Los Palmerales rompe con la estética del humilde barrio ilicitano. El diseño escogido sale de un concurso de ideas al que se presentaron 69 propuestas. La ganadora, bajo el nombre de "Tartán", según la Conselleria de Vivienda, "aprovecha las condiciones del lugar y las particularidades de las normas urbanísticas con el objetivo de ofrecer a los futuros habitantes de espacios abiertos y verdes manteniendo, aun así, la máxima edificabilidad”.

Los edificios se organizan de manera que permiten que casi todas las viviendas se dispongan en esquina y disfruten de dobles orientaciones. Otro elemento reseñable es la disposición de galerías perimetrales que conceden privacidad a todas las piezas de la casa frente a los espacios exteriores y, especialmente, permiten crear una doble piel mediante el empleo de la persiana alicantina de tiras de madera. Por otra parte, también destacan los espacios comunes, tanto en la planta baja como en la cubierta, que favorecen la integración social.

El alcalde, Carlos González, ha puesto en valor “las políticas de regeneración urbana para modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de y el bienestar de los ciudadanos”. En este sentido, ha valorado el proyecto previsto en Elche por el Consell y que va a suponer “la revitalización de un barrio que necesita del impulso público para su transformación de una forma decisiva”.