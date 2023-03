«Es responsabilidad nuestra que las cofradías sean un solo corazón que lata al unísono sin importar edad, género o cualquier otra condición, sin perder la esencia de nuestra cultura y tradición que hacen que la Semana Santa Ilicitana sea única, de todos y todas, y para todos y para todas». Un pregón directo al corazón.

Así fue el momento que Asunción Berbegal protagonizó este sábado ante un Gran Teatro hasta la bandera en el que no faltaron claros homenajes, en particular, a todas aquellas mujeres que están en primera línea y detrás para hacer posible que la celebración litúrgica brille.

La pregonera, doctora en Antropología Social por la Universidad Miguel Hernández, e ilicitana «con siete apellidos ilicitanos», como destacó en tono de humor, hizo una introducción tan completa de lo que serán los próximos días que seguramente todas las cofradías y hermandades se vieron reflejadas.

Por momentos sus palabras cambiaban el tono, dejaban de ser prosa y se convertían en pura poesía para halagar y destacar la identidad de cada colectivo que compone esta semana de celebración litúrgica. Si bien, la primera palabra que eligió en su lectura fue Victoria, «porque Ella es la que me ha traído aquí».

Paso de mujeres

Y es que hay que recordar que la docente consiguió que Elche tuviese el primer paso llevado por mujeres después de que a finales de los años ochenta indagase sobre el por qué la mujer no tenía cabida como costalera, lo que llevó a que un año después se crease la advocación de Hermandad de la Flagelación y Gloria: María Santísima de la Victoria.

Recorrió los principales pasajes bíblicos que representan La Pasión aunque quiso homenajear también a su familia, a la que se dirigió en mayúsculas. «Cuando me preguntan de donde soy, contesto que de Elche Elche, para darle mayor énfasis al mensaje que quiero transmitir: el orgullo de haber nacido en esta ciudad y el de pertenecer a una estirpe que encadena varias generaciones de ilicitanos e ilicitanas».

Interactuó con el público para situar que su caso era similar al de la película «Ocho Apellidos Vascos» pero a la ilicitana con algunos matices, ya que apuntó que entre todos sus apellidos hay uno con raíces sevillanas por su tatarabuela.

"Dejad que los niños se acerquen a Dios y a las cofradías porque la fe no crece sola"

Relató que las palabras de sus padres y abuelos las guarda «como tesoros escondidos», que son «en blanco y negro, y color sepia, el color del tiempo, de lo que he ido aprendiendo desde niña porque me lo contaron los siglos». Reconoció que sus progenitores y los que les precedieron «nunca se revistieron de túnica negra, ni morada ni de arpillera, pero siempre acompañaron y se sintieron de la Dolorosa, del Cristo de la Misericordia, del Nazareno y del Cristo Zalamea». Abogó en esta cadena de deseos por que se promueva que las nuevas generaciones beban de la Semana Santa «porque la Fe no crece sola, y también mueve familias y no solo montañas. Dejad que los niños se acerquen a nuestras cofradías, que se acerquen a Dios en esa escuela que es la misma calle en Semana Santa».

Abuelos

Rememoró la importancia que tienen muchas veces los abuelos para transmitir esa tradición «esa Semana Santa que cabe en una mano, que te cogen la tuya para llevarte a ver procesiones o a salir alumbrando con vela, esa mano amorosa que te da clases de catequesis a cada paso que se acerca».

Reiteró el amor que su padre le inculcó a pesar de que «sin ser costalero, te aúpa y te carga sobre los hombros para que puedas ver más allá sobre ese mar de cabezas y contemplar escenas de Pasión próximas al cielo entregándote las claves para que lo descifres, explicándote la belleza y el secreto de los Misterios».

Referentes

Con su mensaje quiso reivindicar a aquellos hombres y mujeres que trabajaron de manera coordinada para ser una referencia para otras Semanas Santas, y especialmente a aquellas que «fueron conquistando espacios en silencio dejando su impronta como encargadas de la limpieza de enseres, cuidando el ajuar de los titulares».

No pasó por alto ni a las sastresas y bordadoras «de ilusiones y sueños poniéndole la túnica a Jesús, o vistiendo y colocando la corona, a la Reina de los Cielos», ni tampoco a las que con la cara oculta «han vestido el hábito nazareno, o las que visten de mantilla el luto y el recogimiento. Las que esculpen los tronos con flores, artesanas que moldean la palma blanca, o las que siguen las procesiones con sus íntimas promesas y silencio».

Iconos

Evocó la importancia de las mujeres de la familia «que preparan con delicadeza esa túnica con la que revestirse en la Estación de Penitencia, o cosiendo ese inoportuno dobladillo descosido para no pisar la vesta», así como las que «han aportado su buen hacer en cargos de responsabilidad», o a las que «fueron abriéndonos el camino en las bandas de música poniendo ritmo y sonido a la pasión de Cristo, para poner voz y corazón como pregonera, o las que bajo de la trabajadera al nacer los sentimientos nos convertimos en costaleras de prosas y versos».

Artesanas

«Espaldas curvas, cervicales resentidas, hombros doloridos,… ¿Quién da forma a quién? Todo el día dando forma a los trenzados y florecillas». En ese recordatorio de personas clave quiso agradecer la inconmesurable labor de las artesanas de la palma blanca que hacen posible que el Domingo de Ramos sea la fiesta de interés turístico internacional de la que todo ilicitano presume.

"Es momento de abrir corazones, saldremos para abrir las entrañas de la fe de Elche en nuestros templos, calles y plazas cofrades"

En su despedida, tras un intenso discurso que simplemente estuvo apoyado por su voz y el sonido de varias marchas, invitó a los vecinos a «abrir corazones, saldremos para abrir las entrañas de la fe de Elche en nuestros templos, calles y plazas Cofrades, que ya acabó la espera y Elche olvida el invierno para nacer en otra primavera. ¡Cofrades, por fin llegó la hora!» Entonces del cielo cayó un manto de oropel, la sorpresa que mejor tenía guardada.

Distinciones

El acto lo arrancó el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, aunque también intervino el consiliario de la Junta Mayor Vicente Valentín Sáez así como el alcalde, Carlos González. Después se entregaron las distinciones de cofrade de honor de la Semana Santa a Tomás Ruiz Godoy, así como a Cruz Roja como Entidad Abanderada y a la Tripleta de la Trencà del Guió, formada por el Trencaor, Héctor Manuel Poveda Campello y los caballeros electos Javier Poveda Campello y José Manuel Hernández Ortega.