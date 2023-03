El colegio público Els Garrofers, en la pedanía ilicitana de Matola, contará con un semáforo provisional. Eso es lo que ha trascendido tras la reunión esta mañana entre representantes del Ayuntamiento de Elche y la Diputación. De este modo se trata de dar respuesta a la reivindicación que, por enésima vez, han realizado los padres de alumnos de este centro, con más intensidad si cabe en los últimos días y siempre con el fin de evitar que se produzca un atropello ante el flujo de tráfico existente en la carretera CV-875, fachada a la cual da este centro.

Los padres, preocupados porque un día de estos haya que lamentar una desgracia, habían vuelto a elevar durante estos últimos días su voz mientras el Ayuntamiento responsabilizaba a la Diputación de no hacer nada y está de lo mismo al primero. El caso es que la carretera es competencia de la Diputación y esta administración será finalmente la que instale un semáforo provisional, según se señaló en una reunión celebrada este lunes por la mañana a la que asistieron los ediles de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad (PSOE), y de Movilidad, Esther Díez (Compromís), y los diputados provinciales del PP Alejandro Morant (titular de Carreteras) y Juan de Dios Navarro (también edil ilicitano).

Vox precisamente sacó en el pleno de este lunes una moción instando a que se arreglara este problema, lo que sirvió al bipartito y al PP a reprocharse entre ellos lo que no habían hecho hasta la fecha. Una de las cosas más llamativas fue conocer que los técnicos de Diputación desaconsejan instalar un semáforo porque, por un lado, los alumnos cruzan indiscriminadamente por distintos puntos de la carretera, no solo por uno, y por otro, porque los jóvenes entran y salen del colegio a horas muy concretas, por lo que poner un semáforo 24 horas no sería funcional para el conjunto del tránsito de vehículos.

También llamó la atención el hecho de que este problema ya se daba, al menos, en 2014, cuando la Guardia Civil, en un informe, ya recomendaba instalar un semáforo, algo que también recomienda otro informe más reciente de la Policía Local de Elche, según dijo el edil Ramón Abad, quien pidió a la Diputación celeridad esta vez si ya conocían el problema y no habían hecho nada. Frente a ellos, los técnicos de Diputación lo desaconsejan no obstante.

El diputado y edil Juan de Dios Navarro apuntaba que el pasado jueves el Ayuntamiento pedía una reunión urgente a la Diputación para abordar este asunto, y recordaba que su partido se reunía el 18 de mayo de 2022 con padres, comerciantes y alcalde pedáneo sobre este asunto, entre otros. "Se instaló una barandilla para consolidar la salida del colegio, un pasillo junto a las parcelas desde Matola al colegio, hechos colocado un bordillo, hemos repintado y colocado señales verticales", defendía el popular frente a las palabras de Abad.

E insistía en otra idea: en que la Policía Local regule aquí la entrada y salida de los escolares, a las 9 y a las 17 horas, como ocurre en otros colegios.

Ante ello, Abad también dijo que el 21 de marzo de 2021 desde el Ayuntamiento de Elche se instó a la Diputación a que ejecutara las obras necesarias para garantizar la seguridad peatonal en el colegio. "Es una cuestión de voluntad", dijo Ramón Abad, quien dijo también que esta es una lucha y una victoria de la comunidad educativa del colegio.

Por su parte, Esther Díez reveló que se había hablado también de la posibilidad de colocar un semáforo con pulsador, pero que la Diputación no lo ve viable y que se instalará este provisional (no ha trascendido fecha) para ver cómo funciona en esta zona donde algunos coches van a altas velocidades en una zona también industrial. El Ayuntamiento incluso se ofrecía a pagar o mantener el regulador semafórico.

Juan de Dios Navarro dijo también que se había optado de momento por uno provisional porque dados los tiempos de licitación de esta obra se iría más allá de elecciones.