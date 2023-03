La mujer en el Misteri: una respuesta «a la gallega»

El pasado 1 de febrero, el Patronato del Misteri d’Elx anunció una nueva convocatoria para crear cantera de voces tanto de la Escolanía como del Coro Juvenil. La misma, que resolvería el mestre de Capella, Francisco Javier Gonzálvez, presentaba las siguientes vacantes: Niños de 3º de Primaria a 6º Primaria; y niñas de 1º a 3º de ESO. Es decir no había oferta de plazas en la Escolanía para niñas ni de niños para el Coro Juvenil, aunque este último, a día de hoy, está formado tanto por varones como por mujeres, no así el primero donde solo hay niños. Y esto no es algo nuevo que se haya producido ahora porque desde hace años la convocatoria de plazas sigue este modelo. Antaño, cuando no había coro, sí se permitía niñas en la Escolanía en la década de los 80.

Coincidiendo con la convocatoria, Presidencia de la Generalitat recibió el «escrito de queja» de una ilicitana que preguntaba sobre la situación actual de las mujeres en La Festa de forma genérica. La misma acaba de ser contestada por el Patronato y entregada a la solicitante en la que el secretario del Patronato, Luis Martínez, resuelve la cuestión en dos párrafos. En uno dedica una frase a explicar la situación con la cantera de voces y dice así: «Por lo que se refiere a la Escolanía y el Coro Juvenil participan chicas y ahora mismo hay abierta una campaña de selección tanto de chicos como de chicas para ocupar las plazas vacantes». La respuesta es diplomática o, si se prefiere, a la gallega porque cuenta una verdad a medias. Englobando a ambos coros y a ambas convocatorias en la misma frase evita tener que decir que en la Escolanía solo hay niños y no se ofertan vacantes para niñas. Papel de la mujer El resto de su respuesta sobre el papel de la mujer generaliza con la ley. Así, sobre la composición del Patronato dice que cuenta con un plan de igualdad. «Los nombramientos de las personas que forman parte del patronato del Misteri y que tienen el encargo de organizar y conservar la representación se hace de manera paritaria y la directiva de cinco miembros cuenta con dos mujeres que ostentan el cargo de vicepresidenta y tesorera». Y, sobre las representaciones en sí, añade citando el artículo 2 de la Ley que «el Patronato del Misteri es la entidad encargada de la protección, mantenimiento y celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición. El Patronato velará por la promoción y difusión de su conocimiento, así como por la salvaguarda de los elementos patrimoniales muebles, inmuebles e inmateriales que participen en la celebración del Misteri; todo eso sin perjuicio de las competencias de la administración de la Generalitat en materia de patrimonio cultural y de la iglesia católica en sus cuestiones litúrgicas y religiosas». Es decir, no hace una sola referencia a la mujer. El Misteri busca voces de niños para la Escolanía y de niñas para el Coro Buscar niñas y niños Por si hubiera cualquier duda sobre ello, el propio mestre en algunas entrevistas para buscar niños y niñas que quieran integrarse en la familia del Misteri ha vuelto a recordar que los niños pueden hacerlo a partir de los 9 años (Escolanía) y las niñas a los 12 años (Coro Juvenil). Se da la circunstancia de que el pasado enero algunos patronos plantearon el realizar un estudio para, precisamente, saber si hacen bien al no convocar plazas de niñas en la Escolanía porque esta es una circunstancia -la polémica sobre el papel de la mujer en el drama sacrolírico ilicitano- que se repite de forma cíclica. La polémica sobre el acceso de las niñas a la Escolanía del Misteri se reabre La última vez fue en 2017 cuando algunas familiares cuestionaron que a la Escolanía solo podían acceder «varones entre 8 y 12 años de edad» porque así se recogía en el dossier de acogida que se les había entregado. Algunas familias pensaban -sin cuestionar que las niñas salieran en la representación- que en el resto de actuaciones, en otro tipo de citas musicales, sí podían comparecer y cantar. Cuatro años antes, en 2013, Compromís pidió públicamente la participación de las niñas en la Escolanía del Misteri d’Elx. La portavoz entonces era Mireia Mollà quien propuso incluso que las campañas para incorporar nuevas voces no se limitaran únicamente a los niños e incluyeran también la participación de las niñas, «ya que las actividades de este coro van más allá de las representaciones de La Festa». Hoy en día, curiosamente, Compromís está dentro de este mismo Patronato.