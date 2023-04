Está al frente de una Junta Mayor que engloba a 31 cofradías y hermandades. Con una extensa trayectoria cofrade, Joaquín Martínez tiene la ilusión de potenciar la Semana Santa ilicitana. Espera la llegada de un reconocimiento mayor para la misma que, asegura, lo tendrá muy pronto.

Parece que ya, por fin, será la Semana Santa de la normalidad tras estos años de pandemia...

No solo de la normalidad, la de la recuperación en Elche. Se está notando una gran participación de las cofradías y hermandades. No es que volvamos a niveles de 2019 en participación, estamos superándola, como en el caso de los costaleros. Las cuadrillas están completas y con relevos y las que no tienen esa figura están con lista de espera. Esto solo se daba en algunas cofradías y ahora es general. Estamos teniendo una avalancha de incorporaciones este año en las cofradías y la inmensa mayoría es gente joven. Es una bendición poder ver que hay gente interesada en nuestra Semana Santa desde jóvenes. Después de la pandemia se ha notado un interés enorme de la gente en participar en las cosas tradicionales y festivas, como se ha comprobado en las fiestas de Agosto o la Venida de la Virgen.

El objetivo es engrandecer la Semana Santa ilicitana, ¿verdad?

El año pasado se notó un aumento de público, de espectadores, de los «cofrades de la cera» que decía la pregonera, y este año esperamos superarlo. Para empezar, hemos incorporado una nueva iniciativa que es la Tamborrada el Sábado Santo por la mañana, en la que están invitadas a participar las bandas de tambores de las distintas cofradías y hermandades. En Elche es un elemento muy típico abrir procesión con banda de tambores y timbales propia. Están llamadas a participar las bandas, que harán un pasacalles previo, y a las 12 en la plaça de Baix cualquier ilicitano que tenga un tambor puede participar. En Semana Santa hay muchos perfiles de cofrades, el que su forma de participar es ser costalero, el que lleva una corneta o tambor, el que participa en las filas, los niños de monaguillos, mujeres que salen de mantilla... Lo que espero de esta Semana Santa es que nos respete el tiempo, que ya toca.

¿Cambiaría los recorridos?

Este año volvemos a los recorridos tradicionales, menos tres cofradías que nos dijeron de mantener el del año pasado por calles más anchas. Se ha comprobado que las calles estrechas tienen mucha vistosidad, una buena fotografía, pero puede haber muy poco público, y esto es una expresión de religiosidad popular que tiene como finalidad llamar la atención del público y tener el máximo posible.

¿Qué mejoraría?

La Semana Santa combina la tradición con la adaptación. No porque sea una cosa histórica y tradicional no vamos a ver qué mejorar y corregir. El modelo que hay ahora funciona, pero sí estamos continuamente abiertos a ajustar. La Semana Santa de Elche es muy variada, se celebra desde hace 500 años. Hay que hacer esfuerzo para que la esencia de la Semana Santa ilicitana se conserve pero cambiando y ajustando y actualizando lo que sea necesario. Conservar sí, inmovilismo no, porque hay una cantidad de gente joven que viene empujando fuerte y quiere aportar. Hay que tener el justo equilibrio entre tradición e innovación, esa es la clave. Las nuevas tecnologías y redes sociales forman parte indispensable de cada una de las cofradías. O las cuadrillas de costaleros que cada vez son más técnicas y con mejor condición física. La Semana Santa es una realidad viva, hay que estar atento a las innovaciones y novedades para mejorar lo que estás haciendo.

Y se está a la espera de un mayor reconocimiento...

Queremos que este crecimiento interior que notamos de que las cofradías están creciendo en participantes y volumen, tenga una proyección hacia fuera con unos reconocimientos que sean foco de atracción de visitantes que vengan a ver y participar. Se está trabajando desde el Ayuntamiento para la declaración de Interés Turístico Autonómico para la Semana Santa de Elche. Es un motor económico muy importante para la ciudad. En 2018, un estudio del Instituto de Estudios Económicos consideraba a la Semana Santa de Elche como la que mayor impacto tenía de toda la provincia de Alicante, que cifraba en más de 22 millones de euros. Es el fenómenos de religiosidad popular que más gente convoca en las calles de Elche en una semana. Y queremos que ese reconocimiento local que tiene se amplíe. Nos dice el Ayuntamiento que el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico llegará en poco tiempo. Y el objetivo será lograr el reconocimiento turístico nacional, pero deberán pasar cinco años desde que se declare el autonómico. La Semana Santa de Elche tiene elementos singulares que lo merecen. Como la procesión de las Aleluyas, tan atrayente como la del Domingo de Ramos, que es de Interés Turístico Internacional. Por eso vamos a iniciar el reconocimiento específico de esa procesión del Domingo de Resurrección para que sea reconocida de Interés Turístico. Tiene gran participación y se lanzan más de 5 millones de aleluyas desde los balcones. El año pasado fueron 70.000 personas a verla.

¿Qué proyecto tiene en mente?

Estamos trabajando acercar la Semana Santa de una forma más directa a los niños. En la comisión de educación de la Junta Mayor se ha elaborado un proyecto educativo que queremos hacer llegar a los colegios para que los escolares se acerquen a esa idiosincrasia ilicitana. Queremos que participen más niños en las cofradías. El niño atrae a los padres.

¿Está satisfecho con el apoyo institucional?

Sí, muy contento. Ha habido un incremento importante de la ayuda económica que recibimos del Ayuntamiento que permitirá que, por primera vez, las cofradías y hermandades reciban una cantidad directa, una media de 1.000 euros a cada una, para poder sufragar los gastos que cuesta sacar una procesión a la calle. También nos cedieron una sede o una nave en Carrús para guardar los pasos. No podemos quejarnos.