Compromis per Elche y sus siglas en los otros dos municipios del Baix Vinalopó, Santa Pola y Crevillent, donde comparte plataforma política con Esquerra Unida y Podemos (Més Santa Pola) y con l'Esquerra y Esquerra Unida (Acord per Guanyar, en Crevillent), respectivamente, han sido los primeros en presentar esta mañana sus candidaturas ante la junta electoral de zona, en la Ciudad de la Justicia de Elche, en lo que no deja de ser un golpe de efecto.

Después, en una comparecencia, han hecho las primeras declaraciones. Por el momento, aún no han dado a conocer las listas y los puestos que ocuparán sus candidatos. Comprometidos La candidata a la Alcaldía de Elche, Esther Díez, ha dicho sobre el proyecto que presentan para el 28M que forman "una lista electoral de gente comprometida con las políticas sociales, con la transición ecológica y con un modelo económico justo", ha respaldado la labor con "el feminismo, la diversidad, la cooperacion y la cultura" y añadido que "en definitiva, somos un grupo de mujeres y hombres que nos vamos a dejar la piel para transformar el municipio, para asegurar que los ilicitanos e ilicitanos tienen cubierto su derecho en una ciudad justa, inclusiva, abierta y verde". Díez ha añadido que su propuesta es cONSTRUIR una "ciudad donde podamos desarrollar nuestras proyectos de vidas en las mejores condiciones. Así lo hemos hecho en los últimos años con políticas decididas y transformadoras que nos ponen a la altura de otras ciudades referentes en calidad de vida". Por último ha dicho que ponen el acento "en el acceso a la vivienda, la economía, la sanidad pública, el trabajo digno. Somos un proyecto de mayorías".