El equipo de gobierno se ha decidido a cuantificar lo que costaría mantener el Palmeral de Elche en perfectas condiciones para exigirle a la Generalitat Valenciana que pague la mitad por "imperativo legal". PSOE y Compromís han dado este paso un año y medio después de que el Consell aprobara la nueva ley de protección y salvaguarda del Patrimonio de la Humanidad que contempla la obligación de la administración autonómica de financiar la mitad de los gastos de conservación de la joya ilicitana. Una exigencia que el actual gobierno valenciano ha descartado porque considera que los 200.000 euros de ayudas específicas que aporta son suficientes.

El portavoz municipal y edil del área, Héctor Díez, que ha justificado que el estudio económico se va a encargar ahora, una vez que se ha podido constituir el nuevo patronato y junta gestora, ha sido tajante con el deber que tiene la Generalitat. "No es una cuestión interpretable", ha afirmado el concejal socialista, quien ha advertido que van a ser "firmes" para reclamar en los presupuestos autonómicos de 2024 "lo que marca la ley" cuando los técnicos municipales elaboren un informe minucioso para saber cuánto necesita el Palmeral para garantizar su futuro. El edil responsable del área también ha defendido que el primer tema que el Ayuntamiento pone sobre la mesa tras convocarse el Patronato es el económico "porque es el que nos tiene que permitir todo lo demás" y la intención municipal es pactar con la Administración autonómica un calendario para recibir los fondos necesarios.

Precisamente, la decisión acordada por el ejecutivo local llega después de que hace tres semanas, en la primera sesión del Patronato del Palmeral, la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, dijera, al ser preguntada sobre la posibilidad de aumentar la financiación autonómica para compartir los gastos con el Ayuntamiento. que «están fuera de cualquier cuestionamiento» los 200.000 euros que aporta tras multiplicar por 20 la inversión desde 2015. Una evasiva que aquel momento no generó ninguna reivindicación por parte ni de PSOE ni Compromís hacia el gobierno del Botànic.

Este viernes, la junta de gobierno local ha aprobado encomendar a los servicios técnicos municipales la realización del estudio de necesidades (inversiones y gastos) para la correcta gestión, protección, conservación y revaloración del Palmeral. Un coste en el que los responsables municipales quieren incluir no solo los gastos de poda o de tratamiento de las plagas, sino también el del acondicionamiento de las acequias. "Desde el punto de vista medioambiental, de mantenimiento, patrimonial o desde el punto de vista de su red de riego queremos saber lo que hay que destinar para que el Palmeral de Elche sea milenario", ha afirmado Díez. El informe económico que ahora se encarga fue anunciado por el alcalde Carlos González también hace año y medio.

900.000 euros: el coste actual

Actualmente, las arcas municipales destinan cerca de 900.000 euros, según el portavoz municipal, cada año al paisaje ilicitano. Con esta cantidad se pagan los salarios de la plantilla municipal de palmereros (inferior a la veintena de trabajadores) y de otros profesionales como ingenieros agrónomos, auxiliares o jardineros, el riego, la maquinaria el utillaje, los contratos externos de apoyo (especialmente los de la poda de ejemplares en la vía pública) y los de control de plagas.

Héctor Díez también reconoció otra importante suma de dinero (1,8 millones de euros) que realizó la Generalitat a la protección del Palmeral contra las plagas a través de Tragsa. No obstante, esa inversión no se circunscribe, según el concejal socialista, específicamente al Patrimonio de la Humanidad o a los huertos históricos de gestión municipal. "Se trata de un contrato que sirve para tratar los anillos de protección que están fuera incluso del casco urbano para protegernos de las plagas en nuestro término municipal porque al final se contienen en el extrarradio o no habrá manera de contenerla dentro del Palmeral histórico", explicó.

Al margen de esa cifra, el portavoz de la junta de gobierno reconoció y agradeció el incremento de las ayudas de la Conselleria de Cultura para el Palmeral, al pasar de 50.000 euros en 2019 a 200.000 actuales, así como la aportación de la Diputación de 50.000 euros, pero incidió en que son cifras "eminentemente bajas".