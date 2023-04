Una tras otra, de un plumazo pero en un sesudo documento de veinte páginas, apoyándose a veces en el Servicio Territorial de Urbanismo, otras en la Conselleria de Cultura, en ICOMOS (el organismo de la Unesco que vela por los patrimonios de la Humanidad, caso del Misterio y del Palmeral, a los que cita), en la Confederación Hidrográfica del Júcar e, incluso, admitiendo que aún quedan trámites que pueden paralizarlo todo, como el que se hará en su momento ante el Consell Jurídic Consultiu, el Ayuntamiento de Elche ha tumbado todas las alegaciones que se presentaron a la modificación 36 del Plan General de Elche, una de las más controvertidas de los últimos años por cuestiones tanto urbanísticas como políticas (los mismos que ahora las plantean, PSOE y Compromís, se manifestaron en contra y cuestionaron su legalidad cuando la iniciativa se puso en marcha por el PP en 2012).

Y para muchos es polémica porque se ha diseñado a medida para resolver un «sudoku» de permutas de suelo en relación a la calificación urbanística de los dos mercados que se ven afectados: al Central de Abastos, para que tenga uso lúdico-gastronómico, perdiendo su condición actual; y el provisional, de la Avenida de la Comunidad Valenciana, colocado en mitad de una zona verde, para que se convierta en definitivo a costa de la pérdida de parte de esta, concretamente, de 1.692 metros cuadrados. Por ello, para resolver esta ecuación, se ha tenido que meter un tercer elemento resolutorio, otro suelo más: el de l’Escorxador o Huerto del Matadero, que, pese a estar en otro extremo de la ciudad y en un entorno de zonas verdes, dentro del perímetro de protección del Palmeral reconocido por la Unesco, sería el beneficiario de una nueva calificación, supuestamente más garantista que la ya tiene. Es decir, nada en él va a cambiar pero servirá para resolver el problema, una solución que desde la oposición se ha llegado a calificar de «permutazo».

Y existe controversia no sólo por si afecta (o no, según el informe) a la ley del Palmeral, sino por el hecho incuestionable que se pierda una porción insustituible de zonas verdes en una de las áreas más «duras» de la ciudad, buscando una compensación en el otro extremo del casco urbano que a los vecinos afectados no les servirá de compensación a lo que pierden. ¿Por qué se ha permitido tan lejos? A eso se contesta a las alegaciones y con una simple expresión: porque «resulta inviable» encontrar algo parecido cerca de donde se van a perder esos 1.692 metros cuadrados, y esto pasa, dice el documento, por «el elevado grado de consolidación en el entorno del mercado provisional» de edificios.

Alegaciones

Quienes han alegado han sido particulares y colectivos, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos al colectivo de arquitectos Ruskin Coffee, pasando por el Instituto Idea Elche, las asociaciones Volem Palmerar, Institut d’Estudis Comarcals, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, la Associació per al Debat o Salvem el Mercat, el Partido Popular o Vox y la mercantil Bernabeu Pic. El pulso de esta contestación municipal a las alegaciones, rechazándolas de plano, continuará si alguien acude a los tribunales o bien todos se den por convencidos. Hasta este momento, nadie ha respirado al respecto.

Once años

El documento parte de una premisa curiosa: hace 11 años, el 20 de febrero de 2012, se encargó a un despacho de arquitectura por un gobierno entonces del PP la búsqueda de una posible ubicación para un mercado provisional porque, como se recordará, se pretendía construir un aparcamiento subterráneo, de varias plantas soterradas, para el Mercado Central, lo que hubiera dado lugar a un inmueble completamente nuevo. Una de estas opciones era la avenida de la Comunidad Valenciana que se eligió, dice el informe, «por exclusión» pues el resto estaban alejados del centro o bien, si era en este, era en una ubicación «sensible» por situarse en el Conjunto Histórico Artístico, considerado BIC. Los jardines elegidos en la avenida, con la construcción del provisional, perdieron un 14% de su superficie, pasando de 11.722 a 10.030 metros cuadrados. Según el informe, en esta ubicación, aunque los vecinos puedan pensar lo contrario y así se refleja en alguna alegación, no existe la necesidad de elaborar un plan de movilidad, pese a que se asentará un negocio que moverá a miles de personas cada semana o que precisa de camiones con mercancías porque, «la superficie comercial es menor de 10.000 metros cuadrados», explica el informe. El mercado existente tiene 970,55 metros cuadrados y el proyectando se prevé de ocho metros de altura en dos plantas. Ahora bien, sí se reconoce que en el Plan de Movilidad para esta zona tan específica de la ciudad se preveía «permitir el tráfico con medidas disuasorias para transformar esta calles en una vía pacífica junto al río». Eso era evidentemente antes de que se planteara ubicar en la avenida el populosos mercado.

Vinalopó

El documento rechaza afectación al cauce, y lo hace con base a un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que entiende que las edificaciones, «no se encuentran afectadas ni por zona de flujo preferente ni por zona inundable asociada a un periodo de retorno de 500 años» y concluye: «La actuación sería viable y compatible con el reglamento hidráulico» para zonas inundables, como es el caso. Ahora bien, esta no es la última palabra de la CHJ porque cuando se inicien las obras deberá volverse a solicitar autorización. El equipo de gobierno, empeñado en esta ubicación porque no existe mas alternativa que dejar el mercado donde estaba, encargó un estudio para saber la inestabilidad de la ladera y se llegó a estas conclusiones: no hay un nivel freático o el factor de seguridad frente al deslizamiento resulta «estable a corto y a largo plazo». Es decir, adiós a las alegaciones que abrían esta duda.

Otra cuestión que se planteaba era por qué no existía un informe de viabilidad y sostenibilidad económica; es decir, ¿se había comenzado la casa por el tejado?. Al respecto, en la contestación a las alegaciones se dice que no es necesario porque «la modificación no requiere nuevas cargas de urbanización» y se añade que «propone una calificación adecuada al uso actual de tres parcelas de propiedad municipal ya edificadas. Por lo tanto, tras la modificación y de manera estricta, no es necesaria la ejecución de nuevas actuaciones más allá del deber de conservación que tiene el Ayuntamiento respecto a sus bienes patrimoniales y que ya tenía antes de la modificación». El documento también contesta al colectivo de arquitectos, que cuestionaba la capacidad municipal de la actuación. Y al respecto, dice así: «La potestad discrecional de planeamiento es una facultad inherente a la función planificadora en cuanto la misma es dinámica y debe adaptarse a las exigencias cambiantes de la realidad» y añade que la parcela de l’Escorxador «antes de la modificación, estaba calificada de edificable, existiendo una zona ajardinada que no estaba calificada como dotacional y era susceptible de edificar. Tras la modificación, esta superficie de 4.857 metros cuadrados se califica de zona verde garantizando su mantenimiento como tal».

A dos meses vista de las elecciones, pueden pasar dos cosas porque será el nuevo equipo de gobierno que salga de las urnas el que decida si se sigue adelante con todos los proyectos o se paralizan, pero el cambio de uso de los suelos ya es una cuestión incuestionable... si nadie acude a los tribunales.